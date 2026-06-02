Thomas Tuchel Puas dengan Kualitas Pemain Inggris di Pemusatan Latihan di Miami

Pelatih Inggris, Thomas Tuchel, mengaku puas dengan kualitas yang ditunjukkan para pemainnya selama sesi latihan awal di Miami. Ia melihat fondasi tim yang selama ini dibangun masih terjaga dengan baik dan menilai skuadnya memiliki kemampuan untuk bersaing hingga fase-fase akhir turnamen.

Pelatih Inggris , Thomas Tuchel , bertepuk tangan saat pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup K melawan Albania, Minggu (16/11/2025). Sebagian besar pemain telah diterbangkan ke Miami untuk menjalani pemusatan latihan selama sepuluh hari.

Program ini difokuskan pada adaptasi cuaca agar para pemain bisa menghadapi kondisi pertandingan dengan lebih siap saat turnamen dimulai. Meski begitu, beberapa pemain yang baru menyelesaikan kompetisi Eropa harus menunda keberangkatan ke Amerika Serikat. Di saat yang sama, staf pelatih juga memberi perhatian khusus pada proses pemulihan para pemain. Menjaga kebugaran tetap optimal menjadi bagian penting dari persiapan.

Empat pemain Arsenal dipastikan bergabung lebih lambat dengan skuad Inggris di Florida. Bukayo Saka, Declan Rice, Noni Madueke, dan Eberechi Eze mendapat waktu istirahat tambahan setelah menjalani musim yang panjang dan melelahkan. Keputusan itu diambil setelah mereka baru saja merasakan kekecewaan akibat kekalahan dari Paris Saint-Germain di final Liga Champions. Sementara itu, 21 pemain lain dijadwalkan lebih dulu berkumpul di West Palm Beach setelah masa libur mereka berakhir.

Nama lain yang juga datang belakangan adalah kiper Crystal Palace, Dean Henderson. Ia baru saja membantu klubnya menjuarai Conference League pada akhir pekan lalu. Karena belum bergabung dengan skuad, Henderson dipastikan absen saat Inggris menghadapi New Zealand dalam laga uji coba di Tampa pada Sabtu mendatang. Daftar Perubahan Aturan di Piala Dunia 2026: Batas 10 Detik Pergantian Pemain Hingga Larangan Tutup MulutDi balik berbagai tantangan persiapan, Tuchel mengaku puas dengan kualitas yang ditunjukkan para pemainnya selama sesi latihan awal.

Ia melihat fondasi tim yang selama ini dibangun masih terjaga dengan baik. Mantan pelatih Bayern Munchen itu menilai skuadnya memiliki kemampuan untuk bersaing hingga fase-fase akhir turnamen. Keyakinan itu muncul bukan sekadar dari hasil latihan, melainkan dari kualitas individu yang ia lihat setiap hari.





