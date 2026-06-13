Thomas Partey Absen di Laga Ghana vs Panama karena Visa Ditolak Kanada

FIFA mengonfirmasi bahwa gelandang Timnas Ghana Thomas Partey tidak dapat bermain dalam pertandingan pembuka Grup L Piala Dunia 2026 melawan Panama karena permohonan visanya ditolak oleh pemerintah Kanada. Partey bergabung dengan skuad Ghana di Boston, namun tidak diizinkan masuk Kanada. Meski demikian, ia masih bisa bermain di laga berikutnya melawan Inggris dan Kroasia yang digelar di Amerika Serikat.

Absennya Thomas Partey dari skuad Ghana di Piala Dunia 2026 menjadi pukulan telak bagi tim asuhan Carlos Queiroz. Gelandang berusia 32 tahun itu dipastikan tidak bisa tampil saat Ghana menghadapi Panama pada laga perdana Grup L di Kanada , Rabu 17 Juni 2026, setelah permohonan visanya ditolak oleh otoritas imigrasi Kanada .

FIFA dalam pernyataan resminya mengonfirmasi bahwa Partey tidak memperoleh izin masuk ke Kanada dari Boston, Amerika Serikat, tempat markas Ghana berada. Meski FIFA enggan merinci alasan penolakan, beredar dugaan kuat bahwa keputusan tersebut terkait dengan kasus hukum yang pernah menjerat mantan gelandang Arsenal itu di masa lalu. Namun hingga saat ini belum ada klarifikasi resmi dari pihak imigrasi Kanada maupun pribadi Partey. Ketidakhadiran Partey menjadi kerugian besar bagi Ghana di laga krusial pembuka grup.

Selama karier internasionalnya, Partey telah mencatatkan 57 penampilan untuk Timnas Ghana dengan sumbangan 10 gol dan 8 assist dalam 4.744 menit bermain. Pengalaman dan kepemimpinannya di lini tengah sangat dibutuhkan untuk mengimbangi kekuatan Panama yang tampil solid. Pelatih Queiroz pun harus merombak strategi tanpa salah satu pemain paling berpengalaman di skuadnya. Meski demikian, Partey masih berpeluang memperkuat Ghana pada pertandingan berikutnya melawan Inggris dan Kroasia, karena kedua laga itu dijadwalkan berlangsung di Amerika Serikat, bukan Kanada.

Hal ini setidaknya memberi secercah harapan bagi para pendukung Ghana. FIFA dalam pernyataannya menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan dalam proses imigrasi negara tuan rumah. Seperti pada turnamen-turnamen sebelumnya, keputusan pemberian visa sepenuhnya berada di tangan pemerintah Kanada. Organisasi sepak bola dunia itu hanya bisa menerima keputusan tersebut dan berharap Partey dapat segera bergabung kembali untuk laga-laga selanjutnya.

Kasus ini kembali menyoroti betapa rumitnya persyaratan administrasi bagi pemain yang memiliki catatan hukum, meski tak ada pengadilan yang menghalangi mereka untuk bermain di negara lain. Sementara itu, Ghana harus berjuang tanpa Partey, dengan mengandalkan pemain muda untuk mengisi kekosongan di lini tengah. Laga melawan Panama menjadi ujian berat bagi skuad berjuluk Black Stars itu untuk membuktikan kedalaman skuad mereka di pentas Piala Dunia 2026





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