Thomas Markle Ditahan Rumah Setelah Dakwaan Pelanggaran Seksual Anak

Thomas Markle, ayah Meghan Markle, ditetapkan tahanan rumah di AS atas dakwaan menyimpan materi pelecehan seksual anak. Ia dilarang bepergian ke luar Florida dan California. Detail penyelidikan dan reaksi keluarga.

Thomas Markle, ayah dari Meghan Markle sekaligus mertua Pangeran Harry, telah resmi ditetapkan sebagai tahanan rumah setelah ditangkap oleh otoritas federal Amerika Serikat. Penetapan status hukum ini mengikuti sidang perdana yang berlangsung di Pengadilan Distrik AS di Tampa, Florida, pada Jumat (6/11/2026), setelah Markle ditangkap oleh agen federal di negara bagian Florida.

Markle, yang saat ini berusia 82 tahun, menghadapi dakwaan serius terkait kepemilikan materi pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Jaksa federal menduga ia menyimpan foto dan materi visual lain yang memperlihatkan dirinya bersama anak perempuan yang belum mencapai usia dewasa. Penetapan tahanan rumah ini menyertakan pembatasan ketat di mana Markle dilarang meninggalkan wilayah tertentu di Florida dan California.

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Prosedur Sidang dan Pembatasan Wilayah

Hakim di Pengadilan Distrik AS di Tampa memutuskan untuk membebaskan Markle dengan syarat tahanan rumah setelah mempertimbangkan usia lanjut dan kondisi fisik sang terdakwa. Salah satu syarat tambahan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah kewajiban bagi Markle untuk menjalani evaluasi psikiatris. Evaluasi ini penting untuk assessmen kondisi mental dan ingatan, mengingat dokumen pengadilan menyebutkan adanya dugaan gangguan ingatan yang dialami oleh Markle selama proses hukum ini.

Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengungkapkan bahwa penyidik telah menyita sekitar 78 barang bukti saat melakukan penggerebekan. Barang-barang ini mencakup slide foto, negatif film, dan berbagai buku yang diduga berkaitan dengan materi pelecehan seksual terhadap anak. Dokumen pengadilan juga mengonfirmasi bahwa sejumlah gambar yang disita memperlihatkan anak perempuan di bawah umur dalam kondisi telanjang, sebuah bukti visual yang menjadi inti dari dakwaan federal.

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Peran Saksi dan Identitas Terlibat

Proses identifikasi dalam kasus ini melibatkan peran kunci seorang saksi yang berhasil mengidentifikasi pria dalam salah satu foto sebagai Thomas Markle. Pernyataan resmi dari Asisten Pertama Jaksa AS, Bill Essayli, menegaskan bahwa tuduhan yang dikenakan kepada Markle mencakup kepemilikan materi pelecehan seksual terhadap anak secara spesifik. Tuduhan ini tidak hanya terbatas pada kepemilikan, tetapi juga menyentuh aspek visual yang mengaitkan Markle langsung dengan korban di dalam gambar tersebut.

Dalam konteks hukuman, jika Markle terbukti bersalah atas seluruh dakwaan yang diajukan, ia terancam menghadapi hukuman maksimal 20 tahun penjara federal. Ancaman hukuman yang sangat berat ini mencerminkan seriusnya tindakan yang dilakukan oleh otoritas hukum AS terhadap kasus yang melibatkan eksploitasi seksual anak, terlepas dari latar belakang publik atau status keluarga terdakwa.

Awal Mula Penyelidikan Lintas Negara

Kasus ini bermula dari sebuah penyelidikan lintas negara yang intensif setelah putra Markle, Thomas Markle Jr., mengaku menemukan kumpulan gambar yang diduga memuat materi pelecehan seksual terhadap anak di rumah ayahnya yang berlokasi di Filipina. Temuan krusial ini kemudian dilaporkan oleh Thomas Markle Jr. kepada aparat setempat di Filipina serta kepada otoritas AS untuk ditindaklanjuti lebih lanjut.

Kedatangan agen federal ke rumah Markle di Filipina menjadi titik awal dari proses penangkapan yang kemudian membawa Markle ke yurisdiksi hukum Amerika Serikat. FBI sebelumnya telah mengonfirmasi bahwa mereka mengetahui tuduhan yang melibatkan Markle dan menyatakan komitmen untuk mendukung penyelidikan aparat Filipina. Selain itu, FBI juga berwenang untuk memeriksa kemungkinan pelanggaran hukum federal AS yang terjadi di luar wilayah negara tersebut.

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Reaksi dan Konfirmasi Pihak Terkait

Thomas Markle Sr. dengan tegas membantah tuduhan tersebut dalam sebuah wawancara dengan Daily Mail. Ia menyatakan bahwa dirinya terkejut, terluka, dan sangat sedih karena putra satu-satunya melontarkan tuduhan serius tersebut. Markle Sr. menekankan bahwa ia tidak mungkin melakukan hal yang dituduhkan kepadanya, sebuah pernyataan penolakan total terhadap bukti yang dikumpulkan oleh penyidik.

Sementara itu, juru bicara Meghan Markle menyatakan bahwa pihaknya belum akan memberikan komentar resmi terkait perkembangan terbaru dalam kasus ini. Keputusan untuk diam ini diambil setelah Meghan sebelumnya mengungkapkan perasaannya yang sangat tertekan pada Oktober lalu. Ketegangan itu muncul setelah adanya laporan mengenai dugaan kepemilikan gambar pelecehan seksual terhadap anak yang dikaitkan dengan sang ayah.

Konteks Hubungan Keluarga yang Renggang

Kasus hukum ini terjadi di tengah ketegangan hubungan keluarga yang telah berlangsung lama antara Meghan Markle dan Thomas Markle. Hubungan keduanya telah lama renggang, bahkan sebelum pernikahan Meghan dengan Pangeran Harry pada tahun 2018. Meghan pernah mengungkapkan kesedihannya karena kehilangan hubungan dengan sang ayah, sebuah dinamika yang menjadi sorotan publik dalam beberapa tahun terakhir.

Pangeran Harry sendiri juga pernah menyentuh isu keretakan hubungan ini dalam serial dokumenter Netflix 'Harry & Meghan' pada tahun 2022. Harry menyebut keadaan hubungan antara Meghan dan ayahnya sebagai sesuatu yang sangat menyedihkan, menunjukkan adanya kehangatan emosional yang hilang dalam hubungan keluarga kerajaan tersebut. Hingga saat ini, jadwal pembacaan dakwaan di California belum ditetapkan secara resmi oleh pengadilan federal.