Thom Haye Sambut Baik Kemungkinan Laga El Clasico Persija vs Persib di GBK

Gelandang Persib Bandung, Thom Haye, menyambut baik kemungkinan pertandingan klasik antara Persija Jakarta dan Persib Bandung digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, dan menegaskan fokus timnya adalah meraih tiga poin.

Pertandingan klasik antara Persija Jakarta dan Persib Bandung berpotensi digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta. Stadion yang memiliki kapasitas 78 ribu penonton ini memiliki kenangan khusus bagi gelandang Persib Bandung , Thom Haye , karena di sanalah ia mencetak gol pertamanya untuk Timnas Indonesia saat melawan Filipina dalam putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 .

Thom Haye menyambut baik kemungkinan bermain di GBK, menyatakan bahwa stadion tersebut memiliki atmosfer yang bagus dan membuatnya merasa sedikit seperti di rumah. Namun, ia menegaskan bahwa lokasi pertandingan bukanlah prioritas utama bagi timnya. Fokus utama Persib Bandung adalah mempersiapkan diri sebaik mungkin dan menerapkan strategi yang telah disusun oleh pelatih Bojan Hodak untuk meraih tiga poin penuh. Thom Haye juga teringat pengalamannya bermain untuk Timnas Indonesia melawan China di GBK dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Ia menyadari betul betapa panasnya rivalitas antara Persib Bandung dan Persija Jakarta, namun ia menekankan bahwa pertandingan ini tetaplah tentang perebutan tiga poin. Kekalahan dalam pertandingan ini dapat mengancam posisi puncak klasemen Persib Bandung, yang saat ini tengah dibayangi oleh Borneo FC Samarinda. Oleh karena itu, timnya akan mempersiapkan diri dengan serius seperti menghadapi pertandingan lainnya, dengan tujuan utama menjadi juara.

Thom Haye, yang dijuluki Si Profesor, menegaskan bahwa mereka memahami betul apa yang dibutuhkan untuk meraih kemenangan dan akan melakukan persiapan yang matang seperti yang mereka lakukan di setiap pertandingan. Ia menambahkan bahwa timnya tidak akan terpengaruh oleh faktor eksternal, termasuk lokasi pertandingan, dan akan tetap fokus pada performa terbaik mereka. Pertandingan ini diprediksi akan menjadi tontonan yang menarik bagi para penggemar sepak bola Indonesia, mengingat sejarah panjang dan rivalitas sengit antara kedua tim.

Persib Bandung dan Persija Jakarta selalu menjadi kekuatan utama dalam sepak bola Indonesia, dan setiap pertemuan mereka selalu dinantikan dengan antusias oleh para pendukung. Selain itu, pertandingan ini juga memiliki implikasi penting dalam persaingan menuju gelar juara Liga 1. Kemenangan akan semakin memantapkan posisi Persib Bandung di puncak klasemen, sementara kekalahan dapat membuka peluang bagi tim-tim lain untuk mengejar ketertinggalan. Thom Haye dan rekan-rekannya menyadari betul pentingnya pertandingan ini dan akan memberikan yang terbaik untuk meraih kemenangan.

Mereka berharap dukungan dari para penggemar dapat menjadi motivasi tambahan untuk tampil maksimal di lapangan. Persib Bandung telah melakukan persiapan yang intensif selama beberapa pekan terakhir, termasuk latihan fisik, taktik, dan analisis video pertandingan Persija Jakarta. Pelatih Bojan Hodak telah menyusun strategi khusus untuk menghadapi kekuatan Persija Jakarta, dan para pemain telah memahami dengan baik instruksi yang diberikan. Mereka yakin bahwa dengan kerja keras, disiplin, dan semangat juang yang tinggi, mereka dapat meraih hasil yang positif dalam pertandingan ini.

Pertandingan ini juga menjadi ajang untuk menunjukkan kualitas individu para pemain Persib Bandung, termasuk Thom Haye yang telah menjadi salah satu pemain kunci dalam tim. Kemampuannya dalam mengatur tempo permainan, memberikan umpan-umpan akurat, dan mencetak gol telah menjadi aset berharga bagi Persib Bandung. Ia berharap dapat memberikan kontribusi maksimal dalam pertandingan ini dan membantu tim meraih kemenangan. Selain itu, pertandingan ini juga menjadi momentum bagi Persib Bandung untuk membuktikan bahwa mereka adalah tim yang solid dan memiliki mental juara.

Mereka ingin menunjukkan kepada seluruh penggemar sepak bola Indonesia bahwa mereka layak menjadi juara Liga 1





