Thierry Henry menilai skuad asuhan Deschamps memiliki modal kuat untuk kembali mengangkat trofi

Legenda Les Bleus, Thierry Henry, menilai skuad asuhan Didier Deschamps memiliki modal kuat untuk kembali mengangkat trofi. Prancis datang ke turnamen dengan status finalis dalam dua edisi Piala Dunia terakhir. Henry juga melihat sejumlah negara lain yang berpotensi menjadi penantang serius, seperti Spanyol, Argentina, Portugal, dan Inggris.

Legenda Les Bleus , Thierry Henry , menilai skuad asuhan Didier Deschamps memiliki modal kuat untuk kembali mengangkat trofi. Prancis datang ke turnamen dengan status finalis dalam dua edisi Piala Dunia terakhir.

Henry juga melihat sejumlah negara lain yang berpotensi menjadi penantang serius, seperti Spanyol, Argentina, Portugal, dan Inggris. Selain itu, Henry menilai pencapaian Prancis dalam dua edisi terakhir menjadi alasan kuat untuk menempatkan mereka sebagai unggulan. Meski menjagokan Prancis, Henry tidak menutup mata terhadap kekuatan negara lain. Ia menyebut Spanyol, Argentina, Portugal, dan Inggris sebagai kandidat yang juga berpeluang besar.

Henry turut memberikan pandangannya mengenai Jerman, ia menilai Die Mannschaft masih perlu membuktikan diri kembali di level tertinggi. Henry tetap optimistis terhadap peluang tim asuhan Julian Nagelsmann. Henry juga tidak menunjuk satu pemain tertentu ketika ditanya mengenai kekuatan terbesar Prancis, ia justru menyoroti kualitas pemain pelapis yang dimiliki Deschamps. Kedalaman skuad menjadi faktor yang sangat menentukan dalam perburuan gelar





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