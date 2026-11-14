The Willow Premium Clubhouse Resmi Dibuka di Podomoro Golf View

Agung Podomoro Land resmi membuka The Willow Premium Clubhouse di Podomoro Golf View, Depok, sebagai fasilitas rekreasi eksklusif berstatus keanggotaan seumur hidup untuk penghuni.

Direktur Utama Agung Podomoro Land, Bacelius Ruru, secara resmi meresmikan pembukaan The Willow Premium Clubhouse di kawasan Podomoro Golf View yang berlokasi di Cimanggis, Depok, Jawa Barat, pada hari Sabtu, 14 November 2026. Peresmian ini menandai langkah strategis perusahaan dalam memperkuat ekosistem hunian terpadu yang telah dikembangkan selama ini.

Detail Fasilitas Resort Modern

Fasilitas eksklusif ini dirancang dengan konsep resort yang memadukan desain interior modern kontemporer untuk memberikan pengalaman tinggal yang mengintegrasikan kenyamanan hunian dengan kebutuhan gaya hidup masyarakat modern. The Willow Premium Clubhouse hadir sebagai ruang bagi penghuni untuk menikmati berbagai aktivitas rekreasi dan relaksasi dalam satu kawasan terpadu.

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Para penghuni dapat menikmati suasana nyaman dengan nuansa resort di area linear garden yang tersedia. Selain itu, terdapat area linear garden yang dirancang khusus untuk menghadirkan ketenangan dan kesegaran udara di dalam kawasan hunian tersebut. Ruang berkumpul dan bersantai juga disediakan untuk mendukung interaksi sosial antarwarga.

Bagi penghuni yang ingin menjaga kebugaran fisik, tersedia berbagai fasilitas olahraga lengkap. Fasilitas tersebut mencakup lapangan basketball, gym outdoor, pusat gym dan yoga, serta jalan kaki reflexology path yang dapat diakses oleh seluruh penghuni.

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Komitmen Kualitas Hidup

Bacelius Ruru menegaskan bahwa pengembangan fasilitas ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menghadirkan kawasan hunian yang memberikan nilai tambah nyata bagi penghuninya. Ia menekankan bahwa kawasan hunian modern perlu didukung fasilitas yang mampu mengakomodasi beragam kebutuhan dan aktivitas masyarakat sehari-hari.

Menurut Bacelius Ruru, bagi perusahaan, pengembangan kawasan hunian bukan hanya tentang menyediakan tempat tinggal, tetapi juga menghadirkan lingkungan yang dapat menunjang kualitas hidup penghuninya. Ia berharap kelengkapan fasilitas itu dapat memberikan kemudahan bagi penghuni dalam menjalankan aktivitas sehari-hari sekaligus menciptakan lingkungan hunian yang lebih aktif dan dinamis.

Kehadiran fasilitas ini sekaligus menjadi bagian dari upaya Podomoro Golf View dalam menghadirkan pengalaman tinggal yang berkualitas. Dengan demikian, penghuni tidak perlu keluar dari kawasan untuk memenuhi kebutuhan rekreasi dan olahraga mereka.

Ekosistem Hunian Terpadu

Dengan luas kawasan sekitar 60 hektare, Podomoro Golf View terus dikembangkan sebagai kawasan hunian terpadu yang mengintegrasikan berbagai fasilitas untuk mendukung kebutuhan masyarakat. Selain menyediakan hunian dan apartemen, kawasan ini juga dilengkapi dengan fasilitas pendidikan dan Masjid At-Thohir sebagai pusat spiritual warga.

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Area komersial di kawasan ini juga terus berkembang dengan kehadiran sejumlah brand ternama. Sebutan brand seperti J.CO, Mako, Johnny Andrean, Kampung Kecil, dan Titik Desa telah bergabung meramaikan kawasan Podomoro Golf View. Kehadiran berbagai tenant tersebut memperkaya pilihan kebutuhan kuliner dan gaya hidup sekaligus mendukung terbentuknya lingkungan kawasan yang semakin aktif.

Seluruh fasilitas The Willow Premium Clubhouse merupakan free lifetime membership bagi penghuni Podomoro Golf View dengan mengikuti ketentuan dan jam operasional yang berlaku. Ini merupakan keuntungan jangka panjang bagi setiap pemilik unit di kawasan tersebut.

Visi Jangka Panjang

Bacelius Ruru mengatakan pengembangan Podomoro Golf View akan terus diarahkan untuk menghadirkan ekosistem hunian yang memberikan kemudahan dan nilai tambah bagi masyarakat. Ia menekankan bahwa kawasan ini tidak hanya dikembangkan sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai ekosistem yang memudahkan berbagai aktivitas sehari-hari.

Melalui pengembangan hunian dan fasilitas penunjang secara berkelanjutan, perusahaan berharap Podomoro Golf View dapat memberikan pengalaman tinggal yang semakin nyaman sekaligus meningkatkan nilai kawasan dalam jangka panjang. Langkah ini menunjukkan komitmen serius dalam menciptakan lingkungan hunian yang optimal bagi warga Depok dan sekitarnya.