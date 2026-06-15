The Trans Luxury Hotel Surabaya Tawarkan Staycation Premium dengan Sky Beach Club di Atap

Hotel ini memperkenalkan konsep staycation di kota dengan fasilitas unik seperti beach club di rooftop yang dilengkapi pasir putih impor dan infinity pool, junto dengan akses ke fitness center, kids club, dan spa, serta promo menarik untuk pengguna kartu kredit tertentu.

Surabaya menjadi saksi bisu kemajuan hospitality yang semakin melesat. Di tengah kota yang padat ini, muncul konsep staycation yang tidak sekadar providing tempat tidur, tetapi menawarkan escape yang komprehensif.

The Trans Luxury Hotel Surabaya hadir dengan filosofi bahwa liburan bisa dinikmati tanpa harus meninggalkan kota. Konsep ini memadukan kemewahan (luxury) dengan aksesibilitas, menciptakan sebuah oase di tengah kemacetan. Hotel ini bertujuan untuk menjadi destinasi utama bagi warga Surabaya dan sekitarnya yang menginginkan pengalaman menginap berstandar tinggi tanpa perjalanan jauh. Fasilitas yang disediakan sangat berbeda dari hotel biasa.

Yang paling menonjol adalah 28th Sky Beach Club, sebuah klub di atap (rooftop) yang menghadirkan nuansa pantai dengan pasir putih impor dari Australia. Bayangkan berenang di infinity pool sambil menikmati pemandangan Gunung Arjuno, semua terjadi di satu tempat. Ini bukan sekadar kolam renang di atap, tetapi sebuah pengalaman tematika yang menciptakan ilusi liburan tropis.

Fasilitas pendukung lain seperti fitness center yang menggunakan peralatan berstandar Technogym, kids club yang aman dan menyenangkan, serta spa dan salon Mehmetoglu, semuanya tersedia dalam satu ekosistem gelap. Tujuannya adalah agar tamu tidak perlu keluar dari kompleks hotel untuk memenuhi berbagai kebutuhan aktivitas, gaya hidup, atau relaksasi. Manajemen hotel, diwakili oleh Alexander Jovanovic, menekankan pada pengalaman holistik. Dari saat tamu tiba, setiap detail diperhatikan untuk memberikan kenyamanan dan kenangan yang tak terlupakan.

Ini mencakup pelayanan, desain ruang, hingga benefit yang langsung bisa dinikmati. Chief Business Officer Kiki Sulistianto menegaskan bahwa hotel ini adalah destinasi gaya hidup (lifestyle destination) yang memenuhi berbagai segmen: bagi pelancong bisnis, keluarga dengan anak, maupun pasangan yang ingin bersantai. Strategi ini jelas menarget pasar lokal yang memiliki daya beli dan menginginkan kemewahan. Promosi yang ditawarkan juga sangat menarik.

Untuk pengguna Kartu Kredit Bank Mega, Syariah Card Bank Mega Syariah, dan Allo PayLater, tersedia harga khusus hanya Rp 999 ribu nett per malam hingga 19 Juni 2026. Paket ini sudah termasuk sarapan untuk dua orang dewasa dan dua anak, akses ke infinity pool dan fitness center, serta diskon hingga 50 persen untuk makan di restoran hotel. Harga tersebut untuk standar kamar? Atau untuk tipe kamar tertentu?

Informasi ini menarik karena menawarkan nilai yang sangat tinggi untuk fasilitas premium. Promo ini jelas Bertujuan untuk menarik pelanggan baru dan mengajak generasi muda untuk merasakan staycation mewah. Secara keseluruhan, berita ini mengangkat tema transformasi hotel mewah di kota menjadi destinasi staycation yangrizz. The Trans Luxury Hotel Surabaya adalah contoh konkret bagaimana hotel no longer sekadar akomodasi, tetapi menjadi 제공 pengalaman lengkap.

Mereka menghadapi tantangan untuk mempertahankan standar dan mengelola fasilitas yang beragam secara efisien. Untuk masyarakat Surabaya, ini adalah peluang untuk merasakan liburan kelas tanpa harus ke Bali atau luar negeri. Keberhasilan konsep ini akan bergantung pada konsistensi pelayanan dan kemampuan menjaga kelengkapan fasilitas yang dijanjikan. Kedepannya, konsep semacam ini mungkin akan menjadi tren baru di kota-kota besar Indonesia, di mana waktu dan kenyamanan menjadi values utama bagi masyarakat urban





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Staycation Surabaya Hotel Mewah Surabaya 28Th Sky Beach Club Infinity Pool Surabaya Promo Hotel

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