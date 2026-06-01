The Trans Luxury Hotel Surabaya menawarkan pengalaman menginap premium melalui deretan kamar mewah yang mengedepankan kenyamanan hingga pelayanan berstandar luxury hospitality. Hotel ini memiliki beberapa kategori kamar, mulai dari Premier Room, Premier Corner Room, Club Premier Room, Club Premier Corner Room, Celebrity Suite hingga Presidential Suite.

Salah satu tipe kamar yang menjadi favorit adalah Premier Room, dengan harga promo masa pembukaan mulai dari IDR 999.000 nett per malam. Kamar ini menawarkan ukuran ruangan yang luas dengan interior premium serta fasilitas mewah yang jarang ditemukan di kelas serupa. Director of Rooms The Trans Luxury Hotel Surabaya Hendry Kaliman mengatakan bahwa konsep spacious room menjadi salah satu nilai lebih yang dihadirkan untuk memberikan kenyamanan ekstra bagi tamu.

Premier Room juga dilengkapi berbagai fasilitas premium, mulai dari bathtub, Smart TV 55 inci dengan akses Netflix dan YouTube, hingga motorized automatic curtain yang akan terbuka otomatis saat tamu masuk. Kamar ini juga menghadirkan jendela panoramic dengan pemandangan Kota Surabaya dari ketinggian serta pencahayaan yang memberikan kesan luxury. Selain itu, The Trans Luxury Hotel Surabaya turut menghadirkan bathroom amenities premium merek internasional asal Italia, Acqua Di Parma, yang biasanya hanya tersedia di kamar kelas tertinggi hotel lain.

Hotel ini juga memiliki kamar eksklusif Celebrity Suite yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman menginap dengan privasi lebih tinggi. Kategori suite ini hanya tersedia tujuh unit dan mengusung konsep intimate privacy dengan pembagian dua area berbeda, yakni ruang keluarga dan area kamar tidur. Konsep tersebut memungkinkan tamu menerima kolega atau melakukan meeting tanpa mengganggu area privat. Kamar suite ini juga dilengkapi sofa, bathtub, coffee machine, dua Smart TV 55 inci, Wi-Fi berkecepatan tinggi, hingga panoramic window dengan pemandangan Kota Surabaya.

Seluruh unit Celebrity Suite juga memiliki connecting door untuk keluarga besar dan fasilitas butler room bagi asisten rumah tangga maupun sopir pribadi. Dari sisi layanan, tamu Celebrity Suite akan mendapatkan personalized luxury service melalui butler service serta sejumlah fasilitas lainnya. Anda yang ingin mencoba pengalaman menginap di The Trans Luxury Hotel, lokasinya berada di Jalan Ahmad Yani Nomor 260 Surabaya dengan akses strategis. Hanya sekitar 20 menit dari Bandara Internasional Juanda dan sekitar 25 menit menuju pusat kota.

Hotel ini juga terhubung langsung dengan Trans Icon Surabaya sehingga memudahkan Anda menikmati pusat hiburan, kuliner, hingga lifestyle destination dalam satu kawasan. Reservasi dapat dilakukan melalui layanan WhatsApp atau telepon di nomor +62 811 1888 8055 maupun melalui situs resmi hotel





The Trans Luxury Hotel Surabaya: Premium Experience with Spacious Premier RoomThe Trans Luxury Hotel Surabaya, a five-star hotel integrated with Trans Icon Mall Surabaya, offers a range of luxurious rooms. The Premier Room, a popular choice, comes with a price promo of IDR 999.000 nett per night. It boasts a spacious size, premium interior, and exclusive amenities. Director of Rooms Hendry Kaliman explains the spaciousness of the Premier Room and its unique features.

