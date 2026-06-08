The Trans Luxury Hotel Surabaya Hadirkan Pengalaman Menginap Eksklusif dengan Celebrity Suite dan Premier Room

The Trans Luxury Hotel Surabaya memperkenalkan dua pilihan kamar premium: Celebrity Suite yang eksklusif dengan hanya tujuh unit serta Premier Room yang spacious. Keduanya didesain untuk privasi, kenyamanan, dan fasilitas mewah, dilengkapi layanan butler dan akses mudah ke Trans Icon Mall.

Hotel bintang lima The Trans Luxury Hotel Surabaya menghadirkan pengalaman menginap eksklusif dengan berbagai pilihan kamar, mulai dari Premier Room hingga Celebrity Suite . Dilansir dari Surabaya CNBC Indonesia, hotel yang terintegrasi dengan Trans Icon Mall ini menawarkan kenyamanan dan privasi tinggi.

Celebrity Suite, yang hanya tersedia tujuh unit, didesain dengan konsep intimate privacy yang memisahkan ruang keluarga dan area kamar tidur, memungkinkan tamu menerima kolega atau meeting tanpa mengganggu privasi. Fasilitas lengkap seperti sofa, bathtub, coffee machine, dua Smart TV 55 inci, Wi-Fi cepat, dan panoramic window dengan pemandangan kota menjadi daya tarik. Selain itu, tersedia connecting door untuk keluarga besar serta butler room bagi asisten rumah tangga atau sopir pribadi. Layanan personalized luxury via butler service juga menjadi highlight.

Sementara Premier Room, yang menjadi favorit, menawarkan ruang luas dengan interior premium. Ukuran kamar yang memadai bahkan memungkinkan tambahan extra bed tanpa mengurangi kenyamanan. Fasilitas mencakup bathtub, Smart TV 55 inci dengan akses Netflix dan YouTube, motorized automatic curtain, jendela panoramic, serta pencahayaan mewah. Hotel juga menyediakan bathroom amenities premium merek Italia, Acqua Di Parma, yang biasanya hanya ada di kamar tertinggi.

Promo masa pembukaan tersedia hingga 19 Juni 2026 dengan harga mulai dari IDR 999.000 nett per malam, termasuk sarapan untuk dua orang dewasa dan dua anak, serta potongan dining hingga 50 persen khusus untuk pengguna Allo PayLater serta pemegang Kartu Kredit Bank Mega dan Mega Syariah Card. The Trans Luxury Hotel Surabaya berlokasi di Jalan Ahmad Yani 260, sekitar 20 menit ke Bandara Juanda dan 25 menit ke pusat kota, serta terhubung langsung dengan Trans Icon Surabaya untuk akses kuliner, hiburan, dan lifestyle.

Reservasi dapat dilakukan melalui WhatsApp di +62 811 1888 8055 atau situs resmi thetranshotelsurabaya.com





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The Trans Luxury Hotel Surabaya Celebrity Suite Premier Room Hotel Bintang Lima Surabaya Promo Hotel Surabaya

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