The Trans Luxury Hotel Surabaya Hadirkan Menu Sarapan Premium

The Trans Luxury Hotel Surabaya menghadirkan menu sarapan premium yang berbeda untuk para tamu. Hotel bintang lima ini menawarkan sarapan premium dengan puluhan pilihan menu, live cooking station, hingga sajian khas Nusantara.

Tamu akan disuguhi berbagai pilihan makanan mulai dari pastry, western breakfast, Asian specialties, hingga aneka menu nusantara yang disajikan fresh setiap hari di Grand Restaurant. Menu sarapan di hotel ini juga dibuat dengan konsep rotasi agar tamu tidak merasa bosan, terutama saat long stay. Chef de Cuisine The Trans Luxury Hotel Surabaya Seliq Sebastian mengatakan bahwa menu sarapan di hotel ini memiliki lebih dari 80 pilihan, termasuk berbagai jenis saus dan bumbu.

Beberapa sajian lain saat sarapan, Grand Restaurant menghadirkan French toast, pancake, assorted bakery, croissant, pain au chocolat, sourdough, hingga beberapa cake. Ada pula pizza, sausage, dan berbagai menu yang tak kalah menarik di egg station. Salah satu signaturenya adalah Galette Egg Cakalang.

"Yang paling favorit ada Galette Egg Cakalang, ini percampuran dari crepes dengan sunny side up. Kemudian di dalamnya ada cakalang fish yang disiram sama kuah gulai dan sambal terasi, khas Indonesia," katanya. Tak hanya itu, Grand Restaurant juga menghadirkan noodle station dengan beberapa pilihan kuah yang cocok untuk sarapan. Ada pula dimsum station, sushi, hingga teppanyaki.

Tak lupa ada buffet dengan berbagai sajian mulai dari nasi, mongolian beef, capcay, chicken friend noodles, dan lainnya. Menu nusantara juga menjadi salah satu daya tarik sarapan di hotel ini. Setiap hari, tim kitchen menghadirkan menu khas Nusantara secara bergantian seperti rawon, soto, bubur Madura, pecel, tahu tek, hingga semanggi Surabaya. Bahkan ada jajanan pasar seperti onde-onde dan kue lapis yang disiapkan.

"Kan tamu-tamu di sini banyak yang long stay, jadi kami enggak mau tamu merasa bosan dengan makanan di sarapan," katanya. Selain itu, area salad bar dan cheese station juga menjadi perhatian karena menghadirkan berbagai pilihan sajian premium. Ada pula seasonal fruits yang rutin berganti mengikuti musim buah, khususnya di Surabaya. Tak kalah menarik, hotel ini juga menghadirkan minuman sehat dan jamu tradisional di area beverage station.

Salah satu minuman favorit adalah Healthy Coy yang diracik dari pakcoy, pineapple, madu, dan lemon. Barista Grand Restaurant, Alvin Fajar, menjelaskan minuman tersebut dibuat untuk memberikan manfaat kesehatan bagi tubuh.

"Healthy Coy ini mengandung banyak nutrisi. Manfaatnya untuk menyehatkan jantung, mendukung penurunan kalori, juga antioksidan," jelas Alvin. Selain Healthy Coy, tersedia pula Watermelon Mix Chili yang memadukan semangka, madu, dan cabai dengan sensasi pedas ringan di after taste. Rasanya sangat unik dengan berbagai khasiat yang menyehatkan.

Untuk pencinta kopi, Grand Restaurant juga menyediakan berbagai pilihan kopi mulai dari latte, cappuccino, americano, piccolo, hingga flat white yang diracik langsung oleh barista. Sarapan di Grand Restaurant The Trans Luxury Hotel Surabaya tersedia mulai pukul 06.00 hingga 10.00 WIB. Suasana restoran mewah siap menyambut Anda. Ada pula area table yang menghadap city view Surabaya.

Anda yang ingin mencoba pengalaman menginap di The Trans Luxury Hotel, lokasinya berada di Jalan Ahmad Yani Nomor 260 Surabaya dengan akses strategis. Hanya sekitar 20 menit dari Bandara Internasional Juanda dan sekitar 25 menit menuju pusat kota. Hotel ini juga terhubung langsung dengan Trans Icon Surabaya sehingga memudahkan tamu menikmati pusat hiburan, kuliner, hingga lifestyle destination dalam satu kawasan.

Selama periode soft opening, pengguna Allo PayLater serta pemegang Kartu Kredit Bank Mega dan Mega Syariah Card diberikan privilege khusus berupa harga miring masa pembukaan mulai dari IDR 999.000 nett per malam yang sudah termasuk dengan sarapan untuk dua orang dewasa dan dua anak di bawah enam tahun dan potongan harga dining hingga 50 persen. Bagi Anda warga Surabaya yang ingin mencoba pengalaman menginap dan menikmati berbagai sajian kuliner spesial di The Trans Luxury Hotel, reservasi dapat dilakukan melalui layanan WhatsApp atau telepon di nomor +62 811 1888 8055 maupun melalui situs resmi hotel





