The Trans Luxury Hotel Surabaya Hadirkan Fasilitas Wellness Premium dengan Panorama Kota

Nikmati sunrise sambil workout di gym premium Technogym, lengkap dengan yoga, pilates, sauna, jacuzzi, dan spa eksklusif. Cocok untuk staycation keluarga.

Menikmati sunrise sambil workout dengan panorama Kota Surabaya dari ketinggian kini bisa dirasakan di The Trans Luxury Hotel Surabaya . Hotel bintang lima yang berada di kawasan Surabaya Selatan ini menghadirkan fasilitas gym premium dengan peralatan Technogym asal Italia yang menjadi salah satu daya tarik utama fasilitas wellness mereka.

The Trans Luxury Hotel Surabaya tak hanya menawarkan pengalaman menginap mewah tetapi juga fasilitas wellness lengkap mulai dari gym modern yoga studio pilates sauna jacuzzi hingga spa eksklusif yang semuanya berada di lantai 6. Khusus untuk gym dapat diakses selama 24 jam penuh khusus untuk tamu in-house. Dari area gym para tamu dapat menikmati panorama city view Surabaya sambil berolahraga menggunakan berbagai peralatan premium. Saat pagi hari mereka juga bisa menikmati suasana matahari terbit atau sunrise yang indah dari ketinggian.

Spa and Wellness Manager The Trans Luxury Hotel Surabaya Sri Wulandari mengatakan seluruh peralatan gym menggunakan Technogym brand asal Italia yang dikenal sebagai salah satu merek premium di dunia fitness. Gym kami operational 24 jam untuk in-house guest. Kemudian alat-alatnya menggunakan Technogym brand internasional asal Italia ujarnya. Ia menjelaskan fasilitas gym tersebut dilengkapi treadmill cross trainer hingga berbagai strength machine yang seluruhnya menggunakan produk Technogym.

Ada pula personal trainer PT yang bisa mendampingi para tamu untuk memaksimalkan latihan. Kami juga ada area privacy untuk yoga class zumba class ataupun pilates. Jadi alat pilates juga ada ini hotel lain belum ada setahu saya di Surabaya katanya. Tak hanya menyediakan fasilitas olahraga area wellness hotel juga dilengkapi wet area yang terdiri dari sauna jacuzzi steam room locker shower hingga toilet.

Seluruhnya dipisahkan antara pria dan wanita. Di area wanita jacuzzi juga disiapkan dengan city view yang menakjubkan. Fasilitas tersebut disiapkan untuk memanjakan tamu yang ingin bersantai setelah berolahraga. Jadi tamu-tamu bisa menikmati setelah exercise untuk relaxation mungkin mau mencoba jacuzzi sauna atau steam ujarnya.

Selain gym dan wellness area hotel ini juga menghadirkan kids club yang dirancang untuk menunjang pengalaman family staycation. Area tersebut dilengkapi berbagai fasilitas permainan seperti mandi bola perosotan hingga PlayStation 5. Fasilitas ini dapat digunakan anak-anak usia di bawah 12 tahun dengan dampingan orang tua. Tak berhenti di situ The Trans Luxury Hotel Surabaya juga menyiapkan fasilitas spa eksklusif dengan konsep private luxury treatment.

Spa tersebut menghadirkan tiga treatment room terdiri dari dua single room dan satu couple room lengkap dengan whirlpool dan lounge area. Konsep spa kami very private dan luxury. Nanti ada couple treatment single treatment sampai kids spa ujar Sri. Dengan fasilitas wellness lengkap dan peralatan gym premium asal Italia The Trans Luxury Hotel Surabaya menghadirkan pengalaman staycation yang sangat lengkap.

Anda yang ingin mencoba pengalaman menginap di The Trans Luxury Hotel lokasinya berada di Jalan Ahmad Yani Nomor 260 Surabaya dengan akses strategis. Hanya sekitar 20 menit dari Bandara Internasional Juanda dan sekitar 25 menit menuju pusat kota. Hotel ini juga terhubung langsung dengan Trans Icon Surabaya sehingga memudahkan tamu menikmati pusat hiburan kuliner hingga lifestyle destination dalam satu kawasan.

Selama periode soft opening pengguna Allo PayLater serta pemegang Kartu Kredit Bank Mega dan Mega Syariah Card diberikan privilege khusus berupa harga miring masa pembukaan mulai dari IDR 999.000 nett per malam yang sudah termasuk dengan sarapan dua orang dewasa dan dua anak dan potongan harga dining hingga 50 persen. Anda yang ingin mencoba pengalaman menginap dan menikmati berbagai fasilitas spesial The Trans Luxury Hotel Surabaya reservasi dapat dilakukan melalui layanan WhatsApp atau telepon di nomor +62 811 1888 8055 maupun melalui situs resmi hotel di thetranshotelsurabaya.com





