The Trans Luxury Hotel Surabaya Hadirkan Fasilitas Rooftop Eksklusif 28th Sky Beach Club

The Trans Luxury Hotel Surabaya menghadirkan fasilitas rooftop eksklusif 28th Sky Beach Club yang menawarkan pemandangan skyline Kota Surabaya, infinity pool, hingga artificial beach dengan hamparan pasir putih impor dari Australia. Area di lantai 28 tersebut menjadi daya tarik bagi tamu yang ingin menikmati suasana santai dengan panorama kota dari ketinggian.

Menikmati panorama matahari terbenam dari ketinggian kini bisa menjadi bagian dari pengalaman menginap di The Trans Luxury Hotel Surabaya . Hotel bintang lima ini menghadirkan 28th Sky Beach Club, fasilitas rooftop eksklusif yang menawarkan pemandangan skyline Kota Surabaya, infinity pool, hingga artificial beach dengan hamparan pasir putih impor dari Australia.

Area di lantai 28 tersebut menjadi daya tarik bagi tamu yang ingin menikmati suasana santai dengan panorama kota dari ketinggian. Saat sore hari, rooftop menjadi salah satu spot favorit untuk menikmati sunset dengan pemandangan city view hampir 180 derajat.





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The Trans Luxury Hotel Surabaya 28Th Sky Beach Club Fasilitas Rooftop Infinity Pool Artificial Beach Pasir Putih Impor Dari Australia

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