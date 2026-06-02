The Trans Luxury Hotel Surabaya Hadirkan 28th Sky Beach Club, Pantai Buatan Tertinggi di Indonesia

The Trans Luxury Hotel Surabaya memperkenalkan 28th Sky Beach Club di lantai 28, yang menawarkan pengalaman pantai buatan dengan pasir putih asal Australia, infinity pool, dan watermark slide. Fasilitas ini diklaim sebagai beach club tertinggi di Indonesia, dengan pemandangan kota Surabaya hampir 360 derajat, cocok untuk keluarga, gathering, hingga private dinner. Hotel ini juga menyediakan layanan wellness lengkap dan terintegrasi dengan pusat perbelanjaan Trans Icon Surabaya, dengan promo khusus selama soft opening.

Ingin merasakan suasana beach club dengan hamparan pasir putih tanpa harus pergi ke Bali? Kini pengalaman itu bisa dinikmati di Surabaya. The Trans Luxury Hotel Surabaya menghadirkan beach club di atas gedong lengkap dengan pantai buatan , infinity pool, dan panorama Kota Pahlawan dari ketinggian.

Berlokasi di lantai 28, fasilitas bernama 28th Sky Beach Club itu menjadi salah satu daya tarik utama hotel bintang lima yang terintegrasi dengan Trans Icon Surabaya. Bahkan, beach club tersebut diklaim sebagai yang tertinggi di Indonesia. Mengusung konsep luxury hospitality, The Trans Luxury Hotel Surabaya menawarkan pengalaman menginap, kuliner, hingga fasilitas wellness dalam satu kawasan. Namun, keberadaan artificial beach di rooftop menjadi fasilitas yang paling banyak menarik perhatian pengunjung.

Spa and Wellness Manager The Trans Luxury Hotel Surabaya Sri Wulandari mengatakan, konsep pantai buatan di atas gedung menjadi pengalaman yang berbeda dibanding hotel lainnya.

"Biasanya beach pool itu di lantai satu atau dasar dan terhubung dengan pantai. Tapi di sini kami menghadirkan artificial beach dengan view Kota Surabaya hampir 180 derajat," ujarnya. Nuansa pantai di area tersebut diperkuat dengan penggunaan pasir putih yang didatangkan langsung dari Australia. Pengunjung juga dapat menikmati infinity pool serta water slide yang bisa digunakan anak-anak maupun orang dewasa dengan batas bobot tertentu.

Tak heran, area tersebut menjadi salah satu favorit keluarga yang memilih staycation di hotel tersebut. Dari rooftop, tamu juga dapat menikmati panorama Kota Surabaya dari berbagai sudut, termasuk momen matahari terbit dan terbenam. Saat malam hari, pemandangan lampu kota dari ketinggian menciptakan suasana yang mewah sekaligus menjadi spot favorit untuk berfoto.

"Kalau malam, gemerlap Kota Surabaya terlihat luar biasa dari atas. Pool bisa diakses sampai pukul 20.00 WIB," katanya. Tak hanya digunakan untuk bersantai, area pool side juga kerap dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan seperti gathering, pesta hingga private dinner dengan suasana eksklusif di atas gedung. Selain artificial beach, hotel ini juga dilengkapi berbagai fasilitas wellness seperti gym dengan city view, sauna, jacuzzi, hingga layanan spa eksklusif bagi para tamu.

Konsep tersebut rupanya menarik minat wisatawan dari luar kota. Salah satunya Nadia Khairani yang datang bersama suami dan tiga anaknya untuk menikmati momen liburan sekaligus mendampingi perjalanan kerja sang suami. Menurut Nadia, konsep hotel yang terhubung langsung dengan pusat perbelanjaan membuat keluarganya dapat menikmati berbagai fasilitas tanpa harus keluar dari kawasan hotel.

"Jadi di sini kita enggak usah ke mana-mana lagi. Anak-anak juga senang, yang kecil dapat, yang besar dapat pengalaman menginap di hotel bintang lima. Fasilitasnya lengkap, ada mall juga," ujarnya. Nadia mengaku mengetahui informasi hotel tersebut dari iklan televisi dan media sosial.

Selain promo pembukaan, keberadaan beach pool menjadi alasan utama dirinya memilih menginap.

"Anak-anak suka laut dan suka pasir, jadi pas tahu ada beach pool begini senang aja. Vibes-nya dapat dua-duanya, seperti di laut tapi kita di atas gedung," katanya. The Trans Luxury Hotel Surabaya berada di Jalan Ahmad Yani Nomor 260 Surabaya dengan akses yang cukup strategis. Lokasinya sekitar 20 menit dari Bandara Internasional Juanda dan sekitar 25 menit dari pusat Kota Surabaya.

Selama masa soft opening, pengguna Allo PayLater serta pemegang Kartu Kredit Bank Mega dan Mega Syariah Card mendapatkan penawaran khusus berupa tarif menginap mulai Rp 999 ribu nett per malam termasuk sarapan untuk dua orang dewasa dan dua anak di bawah enam tahun. Ada pula potongan harga dining hingga 50 persen





