The Rocks Discovery Museum: A Historical Journey Through Colonial Australia

The Rocks Discovery Museum in Sydney is a must-visit destination for those interested in Australia's early colonial history. The museum offers a unique experience, combining the charm of three historic buildings, and a comprehensive collection of artifacts and relics found in the area.

Di kota tua The Rocks di Sydney , kita diajak menyelami sejarah awal negeri Australia . Sisi kelam kolonialisme diakui dengan hati lapang. Bukan disangkal, apalagi dimanipulasi dengan jargon nasionalisme yang ilusif.

Martabat bangsa justru dibangun di atas pengakuan yang jujur. Kawasan kota tua The Rocks di Sydney sebenarnya tak terlalu besar. Dengan luas wilayah sekitar 20 hektar, The Rocks hanya seperlimanya saja dari kawasan Kota Tua di Jakarta. Meski begitu, tempat itu jadi salah satu kawasan bersejarah penting bagi Australia.

Titik awal berdirinya negeri tersebut. Dari hotel tempat saya menginap pertengahan April lalu, The Rocks mudah dijangkau. Hanya berjarak sekitar 1,5 kilometer atau 20 menit jalan kaki nonstop menurut arah Google Maps. Dijamin tidak akan sampai nyasar.

Berbagai bangunan lama masih tampak mendominasi di kawasan ini. Area ini dulu merupakan permukiman Eropa pertama kali didirikan oleh Laksamana Arthur Phillip di abad ke-18. Phillip adalah Komandan Armada Pertama Angkatan Laut Britania Raya. Pada 1788, ia sukses memimpin pelayaran armada mereka yang terdiri atas 11 kapal perang, hingga berlabuh di Botany Bay, New South Wales.

Tiga hari berselang, tepatnya 26 Januari 1788, ia menetapkan Sydney Cove di Port Jackson sebagai lokasi koloni pertama bagi para narapidana. Dari 1.500 penumpang yang dia angkut, sekitar 748 orang berstatus narapidana, sementara sisanya anggota pasukan dan keluarga mereka. Para narapidana itu adalah pelaku kejahatan berat di Tanah Air mereka, Inggris. Mereka diberi pilihan lain ketimbang dieksekusi mati, yakni menjalani hukuman kerja paksa di koloni baru.

Salah satunya di Benua Australia. Mereka bekerja paksa untuk membuka hutan, membangun permukiman, akses jalan, jembatan, fasilitas air tawar dan lahan bercocok tanam. Di koloni baru itu Phillip lantas menjadi gubernur pertama New South Wales. Port Jackson dipilih sebagai pusat kota koloni baru ketimbang Botany Bay tempat pertama mereka mendarat.

Pasokan air tawar di Port Jackson lebih terjamin, begitu juga kondisi keamanannya...





