The Pokemon Company Luncurkan Booster Pack 30th Anniversary dengan Kartu Langka dan Hologram Spesial

Booster pack Pokemon 30th Anniversary akan diluncurkan pada 16 September 2026, menampilkan kartu FUR (Futuristic Rare) berilustrasi Pikachu oleh 30 desainer, 30 kartu pilihan historis, serta hologram khusus untuk merayakan tiga dekade permainan kartu koleksi.

The Pokemon Company mengumumkan peluncuran Booster Pack Pokemon 30th Anniversary yang dijadwalkan tersedia secara global mulai 16 September 2026. Paket booster khusus ini memperingati tiga dekade sejarah permainan kartu koleksi Pokemon yang pertama kali diluncurkan pada 1996.

Salah satu daya tarik utama adalah koleksi kartu langka kategori FUR (Futuristic Rare) yang menampilkan ilustrasi Pikachu oleh 30 desainer grafis Jepang berbeda, masing-masing dengan gaya unik. Setiap booster pack dijamin menyertakan satu kartu Pikachu dari seri eksklusif ini. Selain itu, pack juga mencakup 30 kartu pilihan yang merepresentasikan evolusi gameplay dan karakter sepanjang sejarah Pokemon TCG, termasuk kartu ikonik seperti Charizard dari seri awal serta Pikachu & Zekrom GX dari era Sun & Moon.

Inisiatif ini menjadi bagian dari rangkaian perayaan ulang tahun ke-30 sekaligus menegaskan komitmen The Pokemon Company terhadap inovasi berkelanjutan, dengan desain hologram khusus yang menjadi simbol kemajuan game. Peluncuran booster pack "30th Celebration" ini merupakan puncak dari berbagai acara perayaan yang dihosting secara global, termasuk festival dan kolaborasi khusus, di mana Pokemon telah berkembang menjadi fenomena worldwide dengan komunitas jutaan penggemar.

Walaupun beberapa berita lain seperti kolaborasi dengan Happy Asmara atau proyek spesial Detective Conan jugaicious muncul sebagai bagian dari ekosistem perayaan, fokus utama tetap pada rilis produk kolektor yang menargetkan para penggemar setia dan kolektor baru





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