Film keenam seri The Hunger Games tayang 18 November 2026 di Indonesia. Joseph Zada memerankan Haymitch muda dalam kisah sebelum peristiwah 50.

Film The Hunger Games: Sunrise on the Reaping resmi tayang di bioskop Indonesia mulai Rabu, 18 November 2026. Film keenam dalam seri tersebut menceritakan masa lalu Haymitch Abernathy yang diperankan oleh aktor Joseph Zada.

Kisah Haymitch Sebelum Permainan Ke-50

Film ini berlatar di dunia fiksi Panem sekitar dua puluh empat tahun sebelum peristiwa tahunan ke-lima puluh. Cerita berfokus pada remaja Haymitch dari Distrik 12 yang nantinya menjadi mentor bagi Katniss Everdeen dan Peeta Mellark.

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Sutradara Francis Lawrence menangani penggarapan film ini. Ia telah mengarahkan setiap film dalam seri tersebut sejak judul The Hunger Games: Catching Fire. Billy Ray dan Michael Lesslie menulis naskah berdasarkan novel karya Suzanne Collins.

Joseph Zada dan Tantangan Peran Haymitch

Joseph Zada dipilih sebagai pemeran utama setelah melalui proses audisi rekaman mandiri. Aktris Jennifer Lawrence menyatakan bisa mendengar suara Woody Harrelson dalam diri Zada saat menyuarakan karakter tersebut.

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Lawrence menjelaskan perbedaan karakter antara versi muda dan tua. Haymitch versi Zada digambarkan sebagai sosok yang optimis dan mudah dipengaruhi. Sebaliknya, versi Woody Harrelson adalah pribadi yang hancur dan penuh amarah.

Zada berulang kali menonton penampilan Harrelson dalam empat film pertama seri tersebut. Ia berusaha menghadirkan kembali sosok tersebut dengan sentuhan khasnya sendiri untuk karakter yang lebih muda.

Peran Penting Aktor Pendukung Film Ini

Ralph Fiennes memerankan Presiden Coriolanus Snow dalam film ini. Fiennes tidak berusaha meniru akting Donald Sutherland dari film sebelumnya. Ia fokus mempelajari latar belakang tokoh Snow muda yang diperankan Tom Blythe.

Jesse Plemons berperan sebagai Plutarch Heavensbee muda. Karakter ini sebelumnya diperankan oleh mendiang Philip Seymour Hoffman dalam film-film sebelumnya. Penampilan Plemons menjadi bagian penting dari struktur aliansi pemberontakan.

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Kieran Culkin juga tampil sebagai pembawa acara Caesar Flickerman muda. Karakter ikonik ini sebelumnya diperankan oleh Stanley Tucci. Kehadiran aktor pemenang Piala Oscar ini menambah kedalaman cerita politik di Capitol.

Dampak Arena terhadap Panem dan Rilis Internasional

Alur cerita membawa Haymitch ke Arena tempat ia menjalin aliansi dengan sesama peserta. Ia bergabung dengan koalisi yang bertekad menantang kendali Capitol di bawah kepemimpinan Presiden Snow saat itu.

Pertarungan di Arena memicu pemberontakan yang mengubah Panem selamanya. Kisah ini menghadirkan tema pemberontakan, perlawanan, serta pengorbanan yang menjadi inti dari seri tersebut.

Film ini dijadwalkan ditayangkan di bioskop Amerika Serikat mulai 20 November 2026. Rilis internasional dimulai lebih dulu di Indonesia pada 18 November 2026. Film ini menampilkan pula Glenn Close, Elle Fanning, Mckenna Grace, dan Maya Hawke.