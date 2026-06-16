The Furious: Film Aksi Indonesia dengan Rating 97% di Rotten Tomatoes

Film The Furious yang dibintangi Joe Taslim dan Yayan Ruhian mendapat skor 97% di Rotten Tomatoes. Kisah seorang ayah bisu yang berjuang menyelamatkan putrinya dari sindikat perdagangan anak, dibalut adegan laga spektakuler arahan Kenji Tanigaki.

Film The Furious yang dibintangi oleh Joe Taslim dan Yayan Ruhian mendapat sambutan positif dari kritikus. Di situs agregator Rotten Tomatoes , film ini meraih skor 97 persen berdasarkan 113 review.

Angka tersebut menempatkannya sebagai salah satu film aksi dengan rating tertinggi tahun ini. Para kritikus memuji koreografi pertarungan yang dinamis dan emosional, meskipun alur ceritanya dianggap klise. Sinopsis film ini mengisahkan seorang pria bisu misterius yang bekerja sebagai tukang reparasi. Ia memiliki putri tunggal bernama Rainy yang baru kehilangan ibunya.

Sang ayah berusaha mengajarkan kung fu kepada Rainy demi melindunginya, namun sang anak hanya ingin dekat dengan ayahnya. Suatu hari, Rainy diculik oleh sindikat perdagangan anak. Pria bisu itu pun mengejar penculik dengan nekat. Dalam perjalanannya, ia bertemu Navin, seorang jurnalis yang istrinya hilang saat menyelidiki kasus penculikan anak.

Keduanya bekerja sama meski menyadari sindikat tersebut memiliki koneksi dengan orang-orang berkuasa. Yang membuat The Furious istimewa adalah adegan laganya. Sutradara Kenji Tanigaki berhasil meramu pertarungan yang indah namun juga brutal. Ada momen ketika petarung melompat dan berakrobat seperti menari, namun ada pula pertarungan kasar yang penuh emosi.

Para pemain seperti Joe Taslim dan Yayan Ruhian menunjukkan kemampuan bela diri yang memukau. Bahkan, Joe Taslim mengungkapkan bahwa sutradara kagum dengan stamina Yayan yang masih prima di usia 58 tahun. Chemistry antara Joe dan Yayan juga menjadi daya tarik tersendiri, mengingat mereka pernah beradu peran dalam film The Raid. Film ini sukses memadukan aksi spektakuler dengan kisah haru seorang ayah yang berjuang demi anaknya.

Selain adegan laga, film ini juga menyoroti isu perdagangan manusia yang relevan. Penggambaran sindikat yang memiliki backing kuat membuat cerita semakin mencekam. Meskipun cerita tidak terlalu orisinal, penonton akan terhibur dengan deretan aksi yang tidak pernah berhenti. Bagi penggemar film laga Indonesia, The Furious wajib ditonton karena menghadirkan pertarungan kelas dunia.

Joe Taslim dan Yayan Ruhian kembali membuktikan bahwa mereka adalah aktor laga terbaik yang dimiliki Indonesia. Tidak heran jika film ini mendapat predikat fresh dari Rotten Tomatoes dan menjadi perbincangan hangat di kalangan pencinta film





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The Furious Joe Taslim Yayan Ruhian Film Aksi Indonesia Rotten Tomatoes

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