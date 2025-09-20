The Fed Pangkas Suku Bunga: Peluang dan Tantangan Bagi Pasar Keuangan Indonesia

Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menganalisis dampak pemangkasan suku bunga The Fed terhadap pasar keuangan global dan dampaknya terhadap ekonomi Indonesia. Analisis mencakup arus masuk modal asing ke SBN, stabilitas rupiah, dan prospek penurunan suku bunga oleh Bank Indonesia.

Ekonom Bank Permata, Josua Pardede , memberikan pandangannya mengenai dampak keputusan Federal Reserve ( The Fed ) yang memangkas suku bunga terhadap pasar keuangan global dan ekonomi Indonesia. Menurut Josua, langkah The Fed menurunkan suku bunga , dengan penurunan 25 bps menjadi kisaran 4,00–4,25%, merupakan momentum baru yang signifikan. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap tanda-tanda perlambatan ekonomi di Amerika Serikat dan meningkatnya risiko di pasar tenaga kerja.

Dampaknya terasa pada penurunan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat, yang mendorong investor global untuk mencari aset dengan imbal hasil lebih tinggi di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. \Data terbaru dari Bank Indonesia (BI) menunjukkan adanya arus masuk portofolio asing ke Surat Berharga Negara (SBN) pada kuartal III 2025. Hal ini menjadi indikasi positif atas membaiknya kepercayaan investor terhadap stabilitas perekonomian domestik. Josua Pardede menekankan bahwa kembalinya modal asing ke SBN sangat penting karena beberapa alasan krusial. Pertama, hal ini memperkuat cadangan devisa, yang berfungsi sebagai bantalan dalam menghadapi gejolak ekonomi global. Kedua, arus modal asing yang masuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, yang merupakan faktor kunci dalam menjaga kepercayaan investor. Ketiga, masuknya modal asing memberikan ruang tambahan bagi Bank Indonesia dalam menerapkan kebijakan moneter yang lebih akomodatif, yaitu kebijakan yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut, Josua mencatat bahwa pelonggaran kebijakan moneter BI sudah terlihat di pasar keuangan domestik. Suku bunga pasar uang mengalami penurunan, begitu pula dengan imbal hasil SBN. BI mencatat penurunan suku bunga acuan pasar uang lebih dari satu poin sepanjang tahun, sementara imbal hasil SBN tenor 2 tahun turun hampir dua poin sejak awal tahun. Stabilitas rupiah juga terjaga, sebagian berkat intervensi terukur dari BI dan kewajiban konversi devisa hasil ekspor.\Meski demikian, Josua mengingatkan bahwa meskipun arus masuk modal asing memberikan optimisme, tantangan tetap ada dan perlu diwaspadai. The Fed masih berhati-hati dalam menurunkan suku bunga, sehingga setiap rilis data inflasi atau data tenaga kerja AS dapat memicu gejolak di pasar. Di sisi domestik, meskipun inflasi inti terkendali, potensi tekanan harga dari sektor pangan yang bergejolak dan pelebaran defisit transaksi berjalan dapat memengaruhi stabilitas rupiah. Jika nilai tukar rupiah terguncang, ada risiko arus modal asing kembali keluar dari Indonesia, yang dapat memberikan dampak negatif pada perekonomian. Josua menjelaskan bahwa, di dalam negeri, meskipun inflasi inti berada dalam target, potensi tekanan harga tetap ada, terutama dari sektor pangan dan dorongan fiskal. Mengenai kebijakan moneter di Indonesia, Josua menyoroti langkah BI pada September yang memangkas BI-Rate sebesar 25 bps menjadi 4,75% dan menurunkan fasilitas simpanan bank di BI lebih dalam, sebesar 50 bps. Tujuan utama dari langkah ini adalah untuk mempercepat penurunan suku bunga simpanan dan kredit perbankan, sehingga biaya pinjaman menjadi lebih rendah dan mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan stabilitas nilai tukar rupiah. Josua berpendapat bahwa ruang penurunan suku bunga lanjutan masih terbuka, dengan tetap mempertimbangkan kondisi eksternal dan inflasi. Ia memperkirakan adanya potensi penurunan suku bunga lebih lanjut menuju 4,50% pada akhir tahun 2025 dan kemungkinan mencapai 4,00% pada tahun 2026, asalkan kondisi eksternal dan inflasi mendukung





