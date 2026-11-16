Musisi Ariel mewakili The Dudas Minus One meminta maaf terkait kontroversi anggaran KKP di Natuna dan sepakat mengalihkan dana Rp15 miliar.

Musisi Ariel dari grup band Noah mewakili kolektif The Dudas Minus One untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung di kawasan Melawai, Jakarta Selatan, pada Senin (16/11). Langkah ini diambil sebagai respons atas gelombang keresahan publik yang menyertai penggunaan dana publik untuk proyek publikasi di Kabupaten Natuna.

Klarifikasi Sumber dan Misi Permintaan Maaf

The Dudas Minus One menyatakan kehadiran mereka di lokasi tersebut bertujuan untuk menjawab keprihatinan warga atas pekerjaan yang menggunakan anggaran negara untuk kegiatan yang melibatkan jasa mereka sebagai pekerja seni.

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Ariel menegaskan bahwa tim mereka hadir guna menjembatani kebingungan yang muncul di tengah masyarakat mengenai alokasi dana yang menjadi sorotan media sosial sepanjang hari Senin (16/11).

Persetujuan Pengalihan Dana Rp15 Miliar

Dalam kerangka penyelesaian isu tersebut, The Dudas Minus One telah mencapai kesepakatan untuk mengalihkan dana senilai Rp15 miliar dari kerja sama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

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Dana sebesar Rp15 miliar tersebut tidak akan diterima sebagai honor jasa, melainkan akan dialihkan sepenuhnya untuk kebutuhan bantuan kemanusiaan.

Keputusan ini diambil sebagai bentuk akuntabilitas moral setelah kolektif tersebut menyadari dampak negatif dari penggunaan dana publik yang menjadi perhatian publik.

Tanggapan Utusan Khusus Presiden

Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad juga menyampaikan permintaan maaf terkait kerja sama The Dudas Minus One.

Tindakan Raffi Ahmad ini menunjukkan adanya tanggung jawab kolektif dalam menanggapi isu sensitif yang melibatkan kepentingan negara dan artis.

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Kemunculan Raffi Ahmad di tengah situasi ini menjadi salah satu berita terheboh di JPNN sepanjang Senin (16/11) dan menunjukkan bahwa isu ini telah menarik perhatian tinggi dari pihak berwenang.

Dampak Reputasi dan Langkah Selanjutnya

Kasus ini menjadikan nama The Dudas Minus One sebagai topik utama dalam diskursus publik, terutama terkait transparansi penggunaan anggaran negara untuk proyek seni.

Kehadiran Ariel di Jakarta Selatan pada Senin (16/11) menjadi momen krusial untuk meredam keresahan dengan cara yang konstruktif melalui pengalihan dana kemanusiaan.

Masyarakat kini menanti kepastian mengenai penyaluran Rp15 miliar tersebut kepada pihak-pihak yang membutuhkan sebagai bentuk pertanggungjawaban akhir dari proyek di Natuna.