The Cornerstone: Forum Dialog Generasi Muda dan Profesional Bahas Masa Depan AI

Forum diskusi The Cornerstone diselenggarakan untuk membuka ruang dialog antara pelajar dan para profesional lintas bidang mengenai peran dan dampak AI terhadap masa depan. Forum ini menekankan pentingnya inklusi generasi muda dalam percakapan tentang teknologi yang akan mereka hadapi.

Perkembangan teknologi yang semakin pesat mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Pertanyaan penting muncul: apakah generasi muda sudah cukup dilibatkan dalam diskusi mengenai masa depan teknologi yang akan mereka hadapi?

Pertanyaan ini menjadi dasar penyelenggaraan forum diskusi The Cornerstone, sebuah konferensi yang membuka dialog antara pelajar dan profesional dari berbagai bidang. Forum ini mengangkat tema AI & The Future We Are Building, bertujuan untuk menghadirkan perspektif yang lebih inklusif, terutama bagi generasi muda. Christina Yoris, Brand Manager EduALL, menyoroti bahwa diskusi tentang AI saat ini masih didominasi oleh kelompok tertentu, padahal generasi muda akan menjadi pengguna utama teknologi ini di masa depan.

Ia menyatakan, Generasi Z dan Alpha akan menjadi pengguna terbesar AI di masa depan. Namun, saat ini mereka masih jarang diajak berpartisipasi dalam diskusi. Di sisi lain, kita juga membutuhkan arahan yang jelas agar penggunaan AI tetap bertanggung jawab. Itulah mengapa The Cornerstone hadir.

Forum ini tidak hanya berupa diskusi satu arah, tetapi juga mendorong partisipasi aktif peserta. Pelajar memiliki kesempatan untuk berdialog langsung dengan tokoh-tokoh dari berbagai sektor, seperti pendidikan, kebijakan publik, dan industri kreatif. Beberapa tokoh yang dijadwalkan hadir termasuk Anies Baswedan, Tom Lembong, Najelaa Shihab, Yonathan Nugroho, dan Angga Dwimas Sasongko. Kehadiran mereka diharapkan dapat memperkaya wawasan peserta mengenai isu-isu strategis terkait AI.

Topik-topik yang akan dibahas meliputi peran AI dalam tatanan global, transformasi sistem pendidikan, tanggung jawab lingkungan, dan paradoks teknologi dalam industri kreatif. Dengan pendekatan lintas disiplin, diskusi ini mencoba menghubungkan teknologi dengan realitas sosial yang lebih luas. CEO EduALL, Devi Kasih, menekankan pentingnya akses yang merata terhadap diskusi semacam ini, agar tidak terjadi kesenjangan pemahaman di masa depan. Ia berpendapat, Jika kita berbicara tentang masa depan, aksesnya tidak boleh timpang.

Setiap anak berhak memiliki titik awal yang sama. Melalui Indonesia Mengajar, kita dapat berupaya untuk mengurangi kesenjangan yang ada. Selain isu AI, berbagai berita lain juga menjadi sorotan. Di satu sisi, kota-kota besar seringkali mengalami surplus, sementara di sisi lain masyarakat di wilayah konflik dan daerah terpencil masih kesulitan mendapatkan daging kurban.

Isu keselamatan nelayan jarang menjadi perhatian utama dalam film, namun film dokumenter All That Separates Us Is Distance hadir dengan perspektif yang berbeda. Berita mengenai dugaan pelecehan santri oleh seorang kiai dan hilangnya akun Instagram Ahmad Dhani juga menarik perhatian pembaca. MD Entertainment merilis poster, trailer, dan soundtrack film Children of Heaven, adaptasi dari film Majid Majidi, yang akan tayang di bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026.

Telkomsel mempersiapkan diri untuk mengantisipasi lonjakan trafik data yang diprediksi akan terjadi di GBK, dengan perkiraan 50 ribu pengunjung. Pengakuan Mulan Jameela tentang perselingkuhan Ahmad Dhani juga menjadi berita populer. RingConn Gen 3 menawarkan fitur pemantauan tekanan darah malam hari, getaran peringatan, dan daya tahan baterai 14 hari tanpa biaya berlangganan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyalurkan dana sebesar Rp 443 miliar melalui skema Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan I Tahun 2026 dan pembayaran kurang salur bagi hasil pajak provinsi. 168 Premium Rent Car memperluas layanannya ke Banyuwangi dan berbagai kota di Jawa, serta menjangkau Sumatera dan Kalimantan dengan layanan transportasi premium profesional. Informasi tentang cara membasmi rumput liar menggunakan garam dan bahan-bahan rumahan juga banyak dicari





VIVAcoid / 🏆 3. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

AI The Cornerstone Generasi Muda Teknologi Pendidikan Forum Diskusi Inovasi Masa Depan Eduall Anies Baswedan Tom Lembong Najelaa Shihab Yonathan Nugroho Angga Dwimas Sasongko Transformasi Pendidikan Tanggung Jawab AI Akses Pendidikan Indonesia Mengajar Berita Terkini Film Children Of Heaven Telkomsel Mulan Jameela Ringconn Gen 3 Pajak Rokok Rental Mobil Rumput Liar

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BNN inisiasi bentuk forum komunikasi aktif masyarakat antinarkotikaBadan Narkotika Nasional (BNN) RI menginisiasi pembentukan wadah atau forum komunikasi aktif antarmasyarakat antinarkotika yang solid dan sinergis sebagai ...

Read more »

Menpora Erick Buka Forum Menteri ASEAN di Bali, Soroti Diplomasi OlahragaSEA Ministerial Meeting on Youth and Sports 2026 merupakan inisiatif Kemenpora untuk memperkuat kemitraan strategis antarnegara Asia Tenggara.

Read more »

Nikita Willy Berbagi Perspektif Parenting Digital di Forum Belajaraya JakartaPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Komentator BWF Mengakui Sempat Terpikir Korea akan Kalah dari China, Strategi Kombinasi Ganda Putri SuksesTim Uber Korea Selatan mengalahkan China 3-1 pada final yang diadakan di Forum Horsens, Denmark, Minggu (3/5/2026) untuk merebut gelar juara.

Read more »

Indonesia Satukan Menteri ASEAN, Deklarasi Bali Jadi Langkah Baru Pemuda dan OlahragaForum menteri ASEAN di Bali melahirkan komitmen baru memperkuat olahraga regional dan pemberdayaan generasi muda.

Read more »

Gemabudhi apresiasi Fadli Zon buka ruang dialog soal chattra BorobudurDewan Pengurus Pusat Generasi Muda Buddhis Indonesia (Gemabudhi) mengapresiasi sikap Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang membuka ruang dialog publik terkait ...

Read more »