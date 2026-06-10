Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid Testimoni dalam Kasus Penipuan Travel Umrah Hanania Group

Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid memberikan keterangan sebagai saksi terkait hubungan kerja sama dengan travel umrah Hanania Group yang diduga implicated in fraud. Mereka membantah mendapat fasilitas cuma-cuma dan mengungkapkan telah membayar sekitar Rp160-170 juta. Kedua tokoh ini juga mengekspresikan kepedulian terhadap korban yang menabang lama untuk keumrah.

Nama Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid terlibat dalam kasus dugaan penipuan travel umrah Hanania Group . Pada Rabu, 10 Juni 2026, keduanya diperiksa sebagai saksi di Polda Metro Jaya .

Setelah pemeriksaan, Thariq dan Aaliyah menjelaskan hubungan kerja sama mereka dengan Hanania Group serta meluruskan informasi yang dianggap tidak sesuai fakta. Didampingi kuasa hukum, Sangun Ragahdo, mereka membantah anggapan menikmati fasilitas umrah secara cuma-cuma. Sangun Ragahdo menyatakan kliennya tidak mendapat gratis melainkan justru mengeluarkan dana pribadi dalam jumlah besar untuk keberangkatan umrah tersebut. Ia mengungkapkan Thariq telah melakukan pembayaran lebih dari Rp160 juta kepada Hanania Group.

Jumlah tersebut belum termasuk biaya makan, mutawif, dan kebutuhan lain selama perjalanan di Tanah Suci, sehingga total mendekati Rp170 juta. Meski demikian, Thariq mengaku tidak ingin membandingkan kerugiannya dengan para korban yang mengalami kerugian lebih besar karena telah menabung bertahun-tahun. Aaliyah Massaid juga mengungkapkan rasa prihatin terhadap nasib jemaah yang terdampak, berharap masalah segera terselesaikan dan hak korban dapat dipulihkan. Kasus Hanania Group masih dalam penyelidikan dengan sejumlah pihak yang terkait terus dimintai keterangan untuk membantu pengungkapan perkara





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Thariq Halilintar Aaliyah Massaid Hanania Group Penipuan Travel Umrah Polda Metro Jaya

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