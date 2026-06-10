Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid Terlibat Bayar Rp170 Juta ke Hanania Group Dalam Kasus Penipuan Umrah

Kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana umrah yang melibatkan PT Khazanah Tamma International (Hanania Group) semakin widecarbon setelah nama selebritas Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid dikabarkan pernah melakukan pembayaran sekitar Rp170 juta ke perusahaan itu. Saksi Anwar mengaku menyerahkan uang saku yang diterima dari kerja sama barter kepada polisi untuk membantu korban.

Terungkap! Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid Pernah Bayar Rp170 Juta ke Hanania Group Anwar mengatakan keputusan itu diambil karena dirinya prihatin dengan nasib para jemaah yang gagal berangkat ke Tanah Suci.

Dia berharap dana yang diserahkan dapat membantu proses pemulihan hak para korban. Hari ini dengan sadar dan prihatin terhadap situasi yang terjadi, uang saku yang sudah saya terima sudah saya serahkan kepada pihak kepolisian. Semoga bisa membantu memulihkan jemaah-jemaah yang terdampak dan tidak bisa berangkat, ujarnya, Rabu, 10 Juni 2026. Anwar diketahui menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Polda Metro Jaya terkait kasus yang kini tengah diusut aparat kepolisian.

Dalam pemeriksaan tersebut, dia mengaku memberikan keterangan mengenai hubungan dan kerja samanya dengan Hanania Travel. Menurut Anwar, kehadirannya di hadapan penyidik merupakan bentuk dukungan terhadap upaya pengungkapan kasus yang telah merugikan banyak calon jemaah umrah. Saya datang untuk membantu kepolisian memulihkan keadilan untuk para jemaah yang gagal berangkat, katanya. Di tengah ramainya pembahasan mengenai para influencer dan publik figur yang pernah bekerja sama dengan Hanania Travel, Anwar juga meluruskan isu soal dugaan aliran dana yang diterimanya dari perusahaan tersebut.

Dia menegaskan tidak pernah menerima pembayaran sebagai endorser ataupun duta promosi Hanania Travel. Anwar menjelaskan kerja sama yang terjalin saat itu hanya berupa barter perjalanan umrah. Sebagai kompensasinya, dia mendapatkan fasilitas keberangkatan dan uang saku selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Bentuk kerja samanya barter.

Saya berangkat tidak mendapatkan uang, hanya mendapatkan uang saku selama perjalanan di sana, kata Anwar. Lebih lanjut, Anwar mengaku bisa merasakan kesedihan yang dialami para korban. Menurut dia, ibadah umrah merupakan impian banyak orang yang sering kali diperjuangkan dengan cara menabung dalam waktu yang tidak singkat. Saya tahu sekali rasanya sedih.

Banyak jemaah yang mengumpulkan uang bertahun-tahun untuk berangkat umrah. Saya turut prihatin dan mendoakan mereka, ucapnya. Nama pasangan selebritas Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid ikut terseret dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umrah Hanania Group. Penyidikan kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umrah yang menyeret PT Khazanah Tamma International atau Hanania Group, terus bergulir.

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Thariq Halilintar Aaliyah Massaid Hanania Group Penipuan Umrah Hanania Travel

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