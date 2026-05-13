Thailand Siap Amankan Jaringan Pariwisata dengan RUU Tauxa Lebih Keras

Pemerintah Thailand tengah bersiap untuk mengambil langkah tegas dengan mengurangi durasi bebas visa bagi wisatawan dari 93 negara. Kebijakan ini merupakan respons atas meningkatnya kekhawatiran otoritas setempat mengenai keterlibatan warga negara asing dalam berbagai operasi bisnis ilegal dan kegiatan kriminal.

Selain pemangkasan durasi, pemerintah juga akan meninjau ulang kriteria kelayakan untuk visa investasi, izin tinggal jangka panjang, visa pelajar, hingga skema digital nomad (pekerja lepas digital). Langkah ini diambil di tengah tekanan publik terhadap maraknya warga asing, terutama dari Rusia, China yang menjalankan bisnis secara ilegal. Modus yang sering digunakan adalah mendaftarkan perusahaan atas nama warga lokal Thailand guna menghindari hukum kepemilikan asing.

Jumlah wisatawan kembali melonjak dalam beberapa tahun terakhir, sebagian didorong oleh orang-orang yang pindah dari zona konflik, termasuk perang Rusia-Ukraina dan Gaza. Namun, masuknya wisatawan juga telah meningkatkan rasa tidak puas penduduk setempat di beberapa destinasi wisata populer. Pemerintah tidak berupaya untuk sepenuhnya meninggalkan kebijakan bebas visa. Visa gratis bukan berarti masuk tanpa syarat. Kita perlu menemukan keseimbangan terbaik





