Thailand Laporkan 470 Kasus Mpox dan 3 Kematian Hingga Oktober 2026

Departemen Pengendalian Penyakit Thailand melaporkan 470 kasus mpox dan tiga kematian sejak Januari 2026. Ahli kesehatan mengingatkan pentingnya deteksi dini gejala ruam kulit untuk mencegah penularan virus.

Thailand mengonfirmasi total 470 kasus infeksi mpox dan tiga kematian selama periode 1 Januari hingga 31 Oktober 2026. Menyikapi angka tersebut, Departemen Pengendalian Penyakit Thailand mengeluarkan imbauan mendesak agar masyarakat segera melakukan pemeriksaan kesehatan apabila muncul gejala yang mengarah pada infeksi virus mpox. Langkah proaktif ini diambil untuk mengendalikan potensi penyebaran virus di tengah masyarakat.

Statistik Kasus Mpox Thailand 2026

Direktur Jenderal Departemen Pengendalian Penyakit Thailand, Montien Kanasawadse, menyampaikan data resmi tersebut pada 3 November. Ia menekankan bahwa deteksi dini, pengawasan penyakit yang berkelanjutan, serta upaya pencegahan penularan menjadi tiga pilar utama untuk mengendalikan penyebaran virus mpox secara efektif. Montien meminta warga untuk tidak menganggap remeh munculnya ruam, lepuhan, atau luka tidak biasa pada kulit, terutama jika memiliki riwayat kemungkinan terpapar virus.

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Prosedur Deteksi Dini Infeksi

Montien menegaskan pentingnya keterbukaan informasi kepada dokter mengenai gejala yang dialami dan riwayat kontak dengan penderita. Masyarakat disarankan segera mencari pertolongan medis apabila menemukan ruam, lepuhan, atau luka yang tidak diketahui penyebabnya tanpa menunggu lesi menyebar ke seluruh tubuh. Ia menyadari bahwa sebagian orang merasa malu karena lesi mpox sering muncul di area pribadi, namun ia menegaskan bahwa penyakit ini seharusnya tidak menjadi sumber rasa malu bagi pasien.

Gejala Klinis dan Diagnosis Medis

Gejala awal mpox umumnya meliputi demam, sakit kepala, nyeri punggung, nyeri otot, serta pembengkakan kelenjar getah bening. Setelah itu, penderita dapat mengalami ruam atau lesi kulit yang muncul di wajah, tubuh, area genital, hingga sekitar anus. Lesi dimulai dari bintik merah menonjol, berkembang menjadi lepuhan berisi cairan, lalu berubah menjadi lesi bernanah sebelum akhirnya mengering dan membentuk keropeng. Departemen tersebut mengingatkan bahwa gejala tidak selalu muncul dalam urutan yang sama dan tidak semua pasien mengalami seluruh tanda khas penyakit tersebut.

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Konfirmasi Laboratorium PCR

Departemen Pengendalian Penyakit Thailand menegaskan bahwa infeksi mpox tidak dapat dipastikan hanya melalui pemeriksaan ruam atau foto kondisi kulit. Metode utama untuk memastikan infeksi adalah tes polymerase chain reaction (PCR) yang mendeteksi materi genetik virus melalui sampel lesi kulit. Pasien dengan hasil awal yang belum meyakinkan atau negatif tetapi gejala berlanjut disarankan menjalani evaluasi medis ulang. Pasien juga perlu menyampaikan hasil pemeriksaan sebelumnya agar pengambilan sampel ulang dapat dipertimbangkan oleh dokter.

Prognosis dan Penanganan Pasien

Wakil Direktur Jenderal Departemen Pengendalian Penyakit Thailand, Direk Khampaen, mengatakan bahwa sebagian besar penderita mpox dapat pulih tanpa membutuhkan pengobatan khusus. Penanganan medis umumnya berfokus pada peredaan gejala dan nyeri, pencegahan infeksi sekunder pada luka kulit, serta pengurangan risiko komplikasi. Tenaga kesehatan diimbau memberikan penanganan dengan penuh pengertian sambil tetap menghormati privasi dan menjaga kerahasiaan informasi pasien selama proses pengobatan berlangsung.