TGPF Independen Diperlukan untuk Investigasi Penggeledahan Ponpes di Sukoharjo

Pakar hukum meminta pembentukan Tim Gabungan Independen yang melibatkan Komnas HAM dan KPAI untuk menguji objektivitas penggeledahan pondok pesantren di Sukoharjo oleh Polda Jawa Tengah.

Jakarta dan Sukoharjo, 1 November 2026. Pakar hukum Abdullah呼吁 pembentukan Tim Gabungan Pemerintah dan Fasilitas (TGPF) yang independen untuk menyelidiki insiden penggeledahan di Pondok Pesantren Hamalatul Quran, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa proses hukum dan administrasi yang dilakukan oleh kepolisian berjalan secara objektif dan menyeluruh. Keterlibatan lembaga independen dinilai krusial agar konflik antara pihak pesantren dan kepolisian dapat diurai dengan adil tanpa bias.

Keterlibatan Lembaga Independen Dalam TGPF

Abdullah menekankan bahwa keterangan dari pihak pesantren maupun kepolisian harus diuji dan dibuktikan oleh lembaga independen yang tidak memiliki konflik kepentingan dengan kedua belah pihak. Menurutnya, keterlibatan lembaga-lembaga eksternal sangat diperlukan agar persoalan sensasi tersebut dapat diungkap secara tuntas dan transparan. Tanpa proses validasi dari pihak netral, kepercayaan publik terhadap integritas investigasi kepolisian dan klaim pihak pesantren mungkin tidak terjalin dengan baik.

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Sejumlah lembaga kunci yang diajukannya untuk dilibatkan dalam TGPF independen antara lain Komisioner Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Selain itu, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Ombudsman, serta Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) juga disebut sebagai entitas yang wajib terlibat. Para ahli di bidang hukum dan perlindungan anak juga diminta untuk berpartisipasi guna memberikan analisis mendalam terkait aspek-aspek teknis dalam kasus ini.

Abdullah menambahkan bahwa setiap lembaga yang tergabung dalam tim tersebut harus menjalankan tugas sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. Hal ini bertujuan agar hasil investigasi memiliki dasar hukum yang kuat dan rekomendasi yang actionable. Setiap komponen tim diharapkan bekerja secara profesional untuk memastikan bahwa tidak ada aspek penting yang terlewat dalam proses verifikasi fakta lapangan. Proses ini menjadi fondasi utama untuk menenangkan situasi yang sedang memanas di masyarakat.

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Profesionalitas dan Transparansi Penanganan Internal Polri

Di sisi lain, Abdullah meminta penanganan pengaduan pihak pesantren oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri dilakukan secara profesional, transparan, dan tuntas. Menurut dia, proses pemeriksaan internal tidak boleh sebatas pengambilan keterangan semata, melainkan harus mencakup investigasi mendalam. Pemeriksaan Propam diperlukan untuk mendalami kemungkinan pelanggaran disiplin maupun kode etik oleh anggota kepolisian yang terlibat langsung dalam operasi penggeledahan tersebut.

Namun, Abdullah menegaskan bahwa proses internal tersebut perlu dilengkapi dengan pemeriksaan independen dari lembaga di luar Polri. Tujuannya adalah agar seluruh persoalan dapat ditelaah secara objektif tanpa adanya kesan penutupan masalah atau perlindungan internal yang berlebihan. Dengan adanya lapisan verifikasi independen, hasil akhir dari proses disiplin akan lebih dapat dipertanggungjawabkan secara publik. Ini merupakan langkah penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Jika memang ditemukan kesalahan prosedur atau pelanggaran yang dilakukan oleh anggota polisi, maka sanksi hukum dan disiplin harus segera ditindaklanjuti. Begitu juga jika dalam pengembangan perkara ditemukan bahwa pihak lain, seperti santri atau pengurus pesantren, melakukan tindak pidana, mereka harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Keadilan haruslah berpihak pada kebenaran fakta, bukan pada status atau kekuasaan pihak yang terlibat. Penegakan hukum yang tegas dan adil adalah kunci stabilitas sosial.

Latar Belakang Kasus Penggeledahan Ponpes di Sukoharjo

Polri menyatakan bahwa mereka akan mendalami secara objektif dan profesional keluhan terkait penggeledahan Pondok Pesantren Hamalatul Quran di Sukoharjo, Jawa Tengah. Laporan masyarakat akan ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan internal, termasuk oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri. Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, mengatakan bahwa Polri sangat mendengarkan kritik dan keluhan masyarakat. Dia juga menyampaikan empati kepada pihak-pihak yang terdampak, termasuk para santri yang menjadi subjek dalam insiden tersebut.

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Irjen Johnny Eddizon Isir menekankan bahwa masukan dari masyarakat dimandangkan sebagai bahan perbaikan dan evaluasi bagi institusi kepolisian. Pendalaman terhadap prosedur operasi tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa setiap tahapan tindakan kepolisian dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan etika. Hal ini merupakan bentuk komitmen Polri untuk terus meningkatkan standar pelayanan dan penegakan hukum yang berintegritas di seluruh wilayah operasi.

Menurut keterangan Polda Jawa Tengah, penggeledahan di pondok pesantren tersebut merupakan bagian dari penyidikan kasus pembakaran, ancaman, dan perusakan sebuah warung makan yang terjadi di Sukoharjo pada tanggal 12 September 2026. Dalam perkara tersebut, penyidik telah mengamankan seorang tersangka berinisial S. Polisi kemudian juga mencari seorang individu lainnya yang berinisial I yang diduga terkait dengan perkara kriminal tersebut.

Irjen Johnny Eddizon Isir menjelaskan bahwa Polda Jawa Tengah melibatkan personel polisi wanita (Polwan) dalam penggeledahan di lokasi yang ditempati sejumlah santri perempuan. Kegiatan investigasi tersebut juga disertai dengan pendampingan dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sukoharjo untuk memastikan hak-hak perempuan dan anak tetap terjaga selama proses penegakan hukum berlangsung. Meskipun ada upaya perlindungan, respons dari sejumlah tokoh agama di Kabupaten Sukoharjo mengajak masyarakat untuk tetap menjaga kerukunan dan menghindari eskalasi konflik sosial di wilayah tersebut.