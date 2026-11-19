Otoritas Taiwan, TFDA, menolak ekspor produk Indonesia karena residu pestisida dan aditif berlebihan. PT Motasa Indonesia dan PT Primajaya Agung Sentosa kena tindakan hukum.

Otoritas Pengawas Makanan dan Obat-obatan Taiwan atau TFDA telah menetapkan tindakan tegas terhadap sejumlah produk pangan asal Indonesia yang dinyatakan tidak memenuhi standar keamanan pangan negara tersebut. Langkah ini dilakukan untuk melindungi konsumen lokal dari potensi risiko kesehatan akibat kandungan bahan kimia yang melebihi batas aman. Tindakan ini menimpa produk-produk olahan rempah dan camilan yang sebelumnya diekspor ke pasar Taiwan.

Beberapa jenis produk pangan asal Indonesia yang mengalami penolakan oleh TFDA meliputi bubuk merica putih dalam kemasan, kerupuk bawang dalam kemasan siap olah, serta kerupuk singkong rasa udang siap olah. Produk-produk ini dinyatakan tidak memenuhi syarat yang dipersyaratkan oleh otoritas Taiwan karena mengandung residu pestisida dan zat tambahan makanan yang tidak diizinkan dalam regulasi setempat. Hal ini menandakan adanya ketidaksesuaian antara standar produksi di Indonesia dengan standar masuk yang ketat di Taiwan.

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Deteksi Residu Pestisida pada Produk Ladaku

Produk Ladaku Merica Bubuk yang diproduksi oleh PT Motasa Indonesia terdeteksi mengandung residu pestisida yang melampaui batas maksimal yang diperbolehkan oleh regulasi Taiwan. Menurut laporan resmi dari TFDA yang dirilis pada tanggal 17 November 2026, pada sampel produk tersebut ditemukan adanya residu pestisida jenis cyprodinil dengan kadar 0,07 ppm dan fipronil dengan kadar 0,003 ppm. Angka-angka ini menjadi kunci utama penolakan produk ini karena melampaui ambang batas keamanan pangan yang ditetapkan.

Regulasi yang berlaku di Taiwan, sesuai dengan "Standar Residu Pestisida yang Diperbolehkan", menetapkan batas maksimal kandungan sipermetrin sebesar 0,05 ppm dan fipronil sebesar 0,002 ppm. Dengan demikian, kadar fipronil yang ditemukan pada produk Ladaku sebenarnya sudah berada di atas batas yang diizinkan, meskipun perbedaannya terlihat kecil. Namun, presence dari cyprodinil juga menjadi faktor pelanggaran standar. Total volume produk Ladaku yang terkena tindakan ini mencapai 24 kg dan dinyatakan sebagai barang tidak memenuhi syarat.

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PT Motasa Indonesia, sebagai perusahaan yang memproduksi Ladaku, mengklaim sebagai produsen olahan rempah terbesar di Asia Tenggara. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 2008 dengan fokus awal pada pengolahan lada dan telah berkembang ke berbagai produk rempah lainnya. PT Motasa Indonesia memiliki pabrik di Mojosari, Mojokerto, yang beroperasi sejak tahun 2011. Selain itu, perusahaan ini juga memiliki fasilitas produksi di Desa/Kelurahan Loa Janan Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Produk-produk mereka sebelumnya telah diekspor ke tujuh negara, termasuk Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Hong Kong, Taiwan, Makau, Belanda, dan Arab Saudi.

Perusahaan ini juga memiliki sertifikasi ISO 22000 dan sertifikat halal dari MUI, yang seharusnya menjamin kualitas produknya. Namun, temuan residu pestisida dari TFDA menunjukkan adanya kesenjangan antara sertifikasi yang dimiliki dengan realitas kandungan produk di tingkat residu. Tindakan tegas dari TFDA ini mengharuskan produk yang terdeteksi bermasalah tersebut dikembalikan atau dimusnahkan sesuai dengan aturan yang berlaku di Taiwan.

Pelanggaran Batas Aditif pada Produk PT Primajaya Agung Sentosa

Selain produk rempah, produk camilan dari PT Primajaya Agung Sentosa juga mendapat sorotan serius dari otoritas Taiwan. Perusahaan yang berlokasi di Pergudangan Kosambi Megah, Kabupaten Tangerang, ini memproduksi dua jenis kerupuk yang kemudian dinyatakan tidak memenuhi syarat. Kedua produk tersebut adalah kerupuk rasa bawang putih dan kerupuk singkong rasa udang yang keduanya merupakan produk siap olah. Tindakan terhadap produk-produk ini didasarkan pada penemuan zat aditif yang tidak diizinkan atau berlebihan.

Produk kerupuk rasa bawang putih yang dikemas dalam plastik bening dinyatakan tidak memenuhi syarat karena mengandung sakarin pada kadar 0,39 g/kg. Menurut "Standar untuk Lingkup, Batasan, dan Spesifikasi Aditif Makanan" yang berlaku di Taiwan, sakarin atau Natrium Sakarin tidak termasuk dalam lingkup penggunaan yang diizinkan untuk jenis produk makanan tersebut. Hal ini berarti penggunaan sakarin dalam kerupuk rasa bawang putih adalah ilegal berdasarkan regulasi keamanan pangan Taiwan. Total volume produk ini yang ditindak mencapai 500 kg dengan tanggal rilis laporan pada 17 November 2026.

Sementara itu, produk kerupuk singkong rasa udang yang berupa curah dalam kantong plastik bening juga dinyatakan tidak sesuai standar. TFDA menemukan adanya pemanis sikloheksilsulfonamida dengan konsentrasi 0,03 g/kg. Mengacu pada "Standar untuk Lingkup dan Batasan Penggunaan Aditif Makanan," produk kerupuk singkong tidak termasuk dalam kategori yang diperbolehkan menggunakan sikloheksil sulfonamida. Akibatnya, produk ini dianggap melanggar Pasal 18, Ayat 1 dari Undang-Undang Pengelolaan Keamanan Pangan dan Sanitasi Taiwan.

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Volume produk kerupuk singkong rasa udang yang terkena tindakan ini tercatat sebesar 750 kg, dengan tanggal rilis laporan inspeksi pada 10 November 2026. Kedua jenis produk dari PT Primajaya Agung Sentosa akan dikembalikan atau dimusnahkan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Kasus ini menyoroti pentingnya kepatuhan produsen Indonesia terhadap standar aditif makanan yang berbeda-beda di setiap negara tujuan ekspor.

Dampak bagi Produsen dan Prosedur Pengembalian Barang

Tindakan tegas dari TFDA ini memberikan dampak signifikan bagi para produsen Indonesia yang memiliki pasar di Taiwan. PT Motasa Indonesia dan PT Primajaya Agung Sentosa harus menghadapi konsekuensi ekonomi berupa kehilangan barang dan potensi penurunan kepercayaan pasar. Bagi industri ekspor pangan Indonesia, kasus ini menjadi pengingat akan pentingnya uji laboratorium mandiri sebelum pengiriman untuk memastikan kepatuhan terhadap standar residu pestisida dan aditif yang berlaku di negara tujuan.

Prosedur yang diterapkan oleh TFDA dalam kasus ini adalah pengembalian barang atau pemusnahan produk yang tidak memenuhi syarat. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa produk berbahaya tidak beredar di masyarakat Taiwan. Tanggal rilis informasi tindakan ini bervariasi, mulai dari 10 November 2026 untuk produk kerupuk singkong hingga 17 November 2026 untuk produk Ladaku dan kerupuk bawang putih. Informasi ini dikutip dari situs resmi TFDA yang diterbitkan pada Kamis, 19 November 2026.

Kasus penolakan ekspor ini juga menandakan meningkatnya kewaspadaan otoritas Taiwan terhadap produk pangan impor dari Indonesia. Dengan deteksi yang lebih teliti terhadap residu pestisida dan aditif makanan, produsen Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian mutu di hulu. Hal ini tidak hanya untuk mempertahankan akses pasar di Taiwan, tetapi juga untuk menjaga reputasi produk pangan Indonesia secara keseluruhan di kancah internasional. Komitmen terhadap standar internasional menjadi kunci keberhasilan ekspor pangan di masa depan.