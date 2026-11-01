TEXTUM JFW 2027: Kolaborasi Priyo Oktaviano Wilsen Willim Eridani

Kolaborasi TEXTUM di JFW 2027 mempertemukan Priyo Oktaviano Wilsen Willim dan Eridani dengan tenun Bangka Belitung Kalimantan Barat dan Lampung dalam koleksi modern.

Tiga desainer ternama Indonesia memamerkan hasil kolaborasi tekstil bersejarah dalam pameran busana bertajuk TEXTUM pada Jakarta Fashion Week 2027. Peragaan ini berlangsung di Pondok Indah Mall 3, Jakarta, pada tanggal 26 Oktober 2026. Acara tersebut menghadirkan kekayaan warisan tenun dari tiga provinsi berbeda sebagai inspirasi utama desain kontemporer.

Pengembangan Tenun Nusantara Modern

Priyo Oktaviano, Wilsen Willim, dan Eridani secara bersama-sama mengeksplorasi kekayaan kain tradisional dari Bangka Belitung, Kalimantan Barat, dan Lampung. Ketiga perancang busana tersebut menerjemahkan karakter unik wastra daerah melalui permainan siluet, tekstur, dan detail yang secara mendalam merefleksikan DNA desain masing-masing. Karya mereka tidak hanya sekadar menampilkan pakaian, tetapi juga menjadi representasi dari upaya pelestarian budaya melalui medium fashion modern.

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Koleksi ini merupakan hasil kolaborasi erat dengan para perajin dari tiga program pelatihan dan pengembangan tenun yang dikelola oleh Cita Tenun Indonesia. Perpaduan keterampilan tradisional yang halus dengan visi kreatif para desainer menghadirkan ruang eksplorasi baru bagi kain Nusantara di tengah lanskap industri mode global. Nama TEXTUM berakar dari kata Latin texere yang berarti menenun atau menyusun, sebuah konsep yang menjadi benang merah dalam seluruh peragaan.

Dalam era Romawi Kuno, istilah ini juga digunakan sebagai metafora untuk merangkai kata menjadi cerita atau gagasan yang utuh. Filosofi tersebut menggambarkan bagaimana material, keahlian, dan ide kreatif berpadu membentuk narasi melalui busana. Dalam interpretasi ketiga desainer, tenun menempati posisi sentral sebagai elemen yang membangun karakter setiap rancangan yang dipajang di runway Jakarta Fashion Week 2027.

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Eksplorasi Siluet dan Estetika Kain

Permainan tekstur, kekayaan motif, dan teknik pengolahan kain menjadi medium untuk menghadirkan estetika yang lebih dinamis. Identitas budaya yang melekat pada setiap wastra berdialog dengan bahasa desain modern, menghadirkan perspektif segar dalam memosisikan tenun sebagai bagian dari ekspresi gaya masa kini. Kolaborasi ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa kain tradisional memiliki daya tarik yang relevan dan bernilai tinggi dalam konteks fashion terkini.

Priyo Oktaviano membuka rangkaian peragaan TEXTUM lewat koleksi bertajuk ROYAL REVERIE. Koleksi ini menginterpretasikan tenun Cual dari Bangka Belitung melalui sentuhan modern dan elegan yang terinspirasi dari kemegahan Istana Versailles. Desain pria dan wanita dihadirkan dengan eksplorasi material, warna, konstruksi, serta siluet yang menunjukkan presisi tinggi dalam setiap detailnya.

Karakter tenun cual yang memadukan teknik ikat dan sungkit menjadi daya tarik utama dalam koleksi tersebut. Motifnya terbentuk melalui proses pencelupan benang pakan yang rumit, sementara aksen benang emas dan perak memperkaya tampilan kain. Hal ini menciptakan kesan mewah yang selaras dengan tema istana yang diusung oleh desainer ternama ini di ajang fashion terbesar Jakarta.

Pelestarian Tradisi Tenun Iban dan Inuh

Wilsen Willim menampilkan koleksi yang mengangkat Tenun Dayak Iban dari Kalimantan Barat sebagai bagian dari kekayaan Tenun Nusantara. Koleksi ini merupakan bagian dari program Aram Bekelala Tenun Iban, hasil kolaborasi Cita Tenun Indonesia dan Yayasan Kawan Lama. Salah satu eksplorasi utamanya adalah teknik pileh yang dikenal rumit dan langka, sebuah keahlian yang hampir punah di komunitas penenun.

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Di komunitas penenun Lauk Rugun, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, hanya tiga penenun senior yang masih menguasai teknik tersebut. Wilsen menggunakan palet hitam, putih, cokelat, serta abu-abu, dan denim dalam karyanya. Ia menyampaikan kepeduliannya terhadap keberlangsungan tradisi menenun dengan memilih mempertahankan karakter asli kain agar detail dan keindahan hasil karya para perajin tetap menjadi fokus utama setiap rancangan.

Eridani mengangkat tenun Inuh dari Kabupaten Tanggamus, Lampung, melalui koleksi MANGI THE BECOMING. Sebanyak 15 busana wanita dihadirkan untuk menarasikan kebangkitan kain tradisional yang sempat hilang selama lebih dari satu abad. Tenun Inuh memiliki sejarah panjang yang berkaitan dengan letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883 yang mempengaruhi masyarakat setempat.

Dalam tradisi masyarakat setempat, kain ini juga menjadi pusaka perempuan sekaligus penanda status sosial yang diwariskan kepada perempuan tertua dalam garis keluarga. Nilai historis tersebut diterjemahkan Eridani melalui sosok perempuan modern yang elegan, karismatik, dan berwibawa. Dari sisi desain, koleksi ini mengeksplorasi siluet tegas melalui teknik tailoring yang berpadu dengan drapery terstruktur.

Penggabungan teknik tailoring dan drapery terstruktur menciptakan permainan bentuk yang kokoh sekaligus anggun bagi pemakainya. Motif kapal dan hewan laut tetap dipertahankan sebagai identitas tenun Inuh yang khas. Keduanya merepresentasikan perjalanan hidup, keteguhan iman, serta pesan tentang pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem laut. Peragaan ini menjadi bukti nyata bahwa warisan budaya dapat bertransformasi menjadi karya seni fashion yang berkelas internasional.