Teuku Rassya Resmi Menikah: AHY Jadi Saksi Pernikahan dan Ucapkan Selamat

Aktor Teuku Rassya resmi mengikat janji suci pernikahan dengan Cleantha Islan pada Minggu, 12 April. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) hadir sebagai saksi pernikahan dan menyampaikan ucapan selamat serta doa restu melalui akun Instagramnya.

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Teuku Rassya telah resmi mengikat janji suci pernikahan dengan Cleantha Islan pada hari Minggu, tanggal 12 April. Kabar bahagia ini langsung menyebar ke publik, disambut hangat oleh para penggemar dan rekan selebriti. Kebahagiaan pasangan pengantin baru ini juga dirasakan oleh banyak tokoh publik, salah satunya adalah Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY ), yang hadir sebagai saksi pernikahan.

Kehadiran AHY memberikan warna tersendiri dalam momen sakral tersebut, menunjukkan kedekatan dan dukungan dari berbagai kalangan terhadap kedua mempelai. Ungkapan bahagia dan doa restu pun mengalir deras, menciptakan suasana haru dan kebahagiaan yang tak terlukiskan. AHY, melalui akun Instagram pribadinya, turut membagikan momen bahagia tersebut kepada para pengikutnya. Ia menyampaikan rasa syukur dan kebahagiaannya bisa menjadi bagian dari acara pernikahan yang penuh khidmat dan bermakna ini. Lebih lanjut, AHY juga mengungkapkan kekagumannya terhadap acara pernikahan yang kental dengan nuansa adat dan budaya Aceh. Pernikahan Teuku Rassya dan Cleantha Islan menjadi bukti nyata bahwa cinta mampu menyatukan perbedaan, sekaligus melestarikan tradisi yang telah diwariskan oleh nenek moyang. Momen ini juga menjadi pengingat akan pentingnya nilai-nilai keluarga dan kebersamaan dalam kehidupan. Acara pernikahan yang berlangsung khidmat ini tidak hanya menjadi momen bahagia bagi Teuku Rassya dan Cleantha Islan, tetapi juga bagi keluarga besar kedua belah pihak. Putra sulung Presiden RI ke-6 tersebut, dengan tulus menyampaikan ucapan selamat kepada kedua mempelai serta kepada orang tua mereka atas pernikahan yang berbahagia ini. Dalam unggahannya di Instagram, AHY menuliskan, "Minggu pagi, saya dan Bung @teukuriefky menjadi saksi pernikahan ananda Teuku Rassya Islamay Pasya dan Cleantha Islan yang berlangsung dengan penuh khidmat dalam balutan adat dan budaya khas Aceh." Ungkapan ini menunjukkan betapa besar rasa hormat dan apresiasi AHY terhadap acara pernikahan yang sarat makna tersebut. Selain itu, AHY juga menyampaikan pesan yang sangat mendalam kepada Teuku Rassya dan Cleantha Islan, yang baru saja memulai perjalanan baru dalam bahtera rumah tangga. Pesan tersebut berisi nasihat tentang pentingnya kasih sayang, kesabaran, dan integritas dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Pesan ini menjadi bekal berharga bagi kedua mempelai dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Harapan besar terucap, semoga pernikahan mereka langgeng dan bahagia selamanya. Kehadiran AHY sebagai saksi pernikahan juga mencerminkan betapa pentingnya dukungan dari lingkungan sekitar dalam membina hubungan yang harmonis. Tidak hanya sekadar menjadi saksi pernikahan, AHY juga memberikan contoh nyata tentang bagaimana seorang tokoh publik dapat memberikan dukungan dan apresiasi terhadap pernikahan sesama. Hal ini sekaligus menjadi pengingat bagi kita semua tentang pentingnya nilai-nilai kekeluargaan, persahabatan, dan saling mendukung dalam kehidupan bermasyarakat. Pernikahan Teuku Rassya dan Cleantha Islan menjadi cerminan dari sebuah perjalanan cinta yang indah, yang dimulai dengan landasan yang kuat, yaitu kasih sayang, kesabaran, dan integritas. Semoga pernikahan mereka senantiasa diberkahi oleh Allah SWT dan menjadi inspirasi bagi pasangan lainnya. Kehadiran AHY dan dukungan dari berbagai pihak menjadi bukti bahwa cinta dan kebahagiaan dapat dirasakan oleh siapa saja, dari kalangan mana saja. Momen ini juga menjadi pengingat akan pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama, serta saling mendukung dalam suka maupun duka. Dengan harapan, Teuku Rassya dan Cleantha Islan dapat membangun keluarga yang bahagia dan harmonis, serta menjadi teladan bagi generasi penerus. Selamat menempuh hidup baru, semoga segala urusan dimudahkan dan keberkahan senantiasa menyertai langkah mereka berdua





