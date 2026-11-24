PT KAI menginformasikan sisa kuota tiket diskon Nataru 2026-2027 sebanyak 762.196 unit setelah 281.700 tiket terjual. Diskon 30 persen berlaku hingga 4 Januari 2027.

Masyarakat pengguna transportasi umum masih memiliki peluang besar untuk mendapatkan tiket kereta api dengan potongan harga tiga puluh persen. Program penawaran khusus ini dikelola oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI untuk periode libur Natal dan Tahun Baru 2026 serta Tahun Baru 2027 atau Nataru. Kesempatan tersebut mencakup jadwal perjalanan yang berlangsung dari tanggal 22 Desember 2026 hingga 4 Januari 2027.

Data penjualan resmi yang dirilis KAI menunjukkan angka signifikan terkait tingkat minat publik terhadap program diskon ini. Hingga pukul 08.00 WIB pada Minggu, tanggal 22 November 2026, tercatat sebanyak 281.700 tiket dengan harga spesial telah berhasil terjual. Angka penjualan ini membuktikan antusiasme tinggi dari calon penumpang yang merencanakan perjalanan jauh di akhir tahun.

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Kuota Sisa Tiket Diskon Masih Besar

Jumlah kuota yang masih tersedia saat ini adalah sebanyak 762.196 tiket setelah dikurangi dengan jumlah yang sudah terjual. KAI menyediakan total kuota sebanyak 1.043.896 tiket untuk keseluruhan program diskon Nataru tersebut. Dengan rincian ini, tingkat ketersediaan tiket diskon masih berada pada angka yang sangat sehat, yaitu sekitar 73,01 persen dari total kuota yang disiapkan perusahaan untuk publik.

Sisa kuota yang masih besar ini memberikan fleksibilitas lebih bagi masyarakat yang belum sempat melakukan pemesanan awal. Penumpang tidak perlu merasa tertekan atau terburu-buru karena stok tiket diskon masih melimpah. KAI mencatat bahwa angka ini merupakan real-time data yang terus berubah seiring dengan adanya transaksi pembelian tiket baru di kanal resmi perusahaan.

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Aturan Berlaku Kelas Ekonomi Komersial

Program penurunan harga ini memiliki aturan spesifik mengenai kelas kereta api yang menjadi sasaran. Potongan tarif tiga puluh persen hanya berlaku mutlak untuk perjalanan menggunakan kereta api kelas ekonomi komersial. KAI menegaskan bahwa kelas layanan lain tidak menerima subsidi harga tersebut, sehingga penumpang harus memilih kelas ekonomi komersial untuk mendapatkan manfaat diskon.

Penumpang disarankan untuk memeriksa rincian harga secara teliti sebelum menyelesaikan proses pembayaran. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa potongan tarif benar-benar telah diterapkan oleh sistem pemesanan. KAI mengimbau calon penumpang untuk tidak melewatkan kesempatan menghemat biaya perjalanan dengan memahami syarat ketentuan yang berlaku secara ketat di platform pemesanan.

Strategi Pemesanan Efisien dan Aman

Agar mendapatkan pengalaman perjalanan yang optimal, KAI menyarankan masyarakat untuk melakukan pemesanan tiket pergi dan pulang sejak dini. Melakukan booking ganda untuk kedua arah perjalanan akan memberikan lebih banyak pilihan jadwal yang tersedia. Hal ini juga menghindarkan penumpang dari risiko kehabisan tiket pada rute atau jam keberangkatan yang diinginkan di kemudian hari.

Pencarian tiket dapat dilakukan melalui aplikasi resmi Access by KAI maupun melalui kanal penjualan resmi lainnya. Sistem pemesanan diarahkan untuk mencari perjalanan dengan tanggal keberangkatan di rentang 22 Desember 2026 sampai 4 Januari 2027. KAI juga menyarankan calon penumpang untuk mempertimbangkan tanggal keberangkatan alternatif jika jadwal favorit sudah penuh.

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Stimulus Pemerintah Hemat Biaya Liburan

Program diskon ini merupakan wujud nyata dari stimulus pemerintah untuk meringankan beban biaya transportasi masyarakat. KAI mengajak publik memanfaatkan momen ini untuk berwisata atau mudik tanpa menguras kantong terlalu dalam. Dengan harga yang lebih terjangkau, banyak keluarga dapat merencanakan perjalanan akhir tahun dengan lebih nyaman.

Di samping penjualan tiket diskon, pemesanan tiket kereta api untuk periode Nataru secara keseluruhan juga terus berjalan normal. KAI memastikan operasional layanan tetap prima selama masa liburan puncak tiba. Masyarakat dapat merencanakan perjalanan jauh dengan keyakinan bahwa sistem penjualan tiket berjalan lancar dan transparan.