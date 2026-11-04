Tersangka Penyadapan Listyo Sigit Prabowo dan Dua Jenderal Polri

Bareskrim Polri menetapkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo serta dua jenderal sebagai tersangka dalam kasus penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto dan pejabat negara.

Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia secara resmi menetapkan mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Listyo Sigit Prabowo, bersama dua perwira tinggi lainnya sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana penyadapan ilegal. Penetapan tersangka ini menandai langkah hukum tegas terhadap pelanggaran wewenang di tubuh kepolisian yang telah berlangsung sistematis selama dua tahun terakhir. Sasaran dari operasi penyadapan tersebut mencakup Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara tingkat tinggi, awak media, tokoh masyarakat, hingga kalangan pengusaha nasional.

Mekanisme Penyadapan Sistematis Tanpa Izin Resmi

Kasus ini bermula dari kejanggalan lalu lintas data elektronik yang terdeteksi di lingkungan istana dan kantor pejabat tinggi pemerintah pada tahun 2025 hingga 2026. Para pelaku diduga menyusup ke dalam jaringan ponsel dan komunikasi digital tanpa memiliki izin resmi atau dasar hukum yang sah. Investigasi forensik digital mengungkapkan bahwa akses ilegal ini dilakukan secara diam-diam untuk membobol kerahasiaan komunikasi para tokoh berpengaruh.

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Salah satu aspek paling mencengangkan dari temuan penyelidikan adalah adanya bukti penghapusan data secara sengaja oleh pihak internal kepolisian. Tindakan ini dilakukan pada Oktober 2026 dengan tujuan menutup jejak digital agar operasi gelap tersebut tidak terlacak. Praktik penghapusan rekaman dan data komunikasi ini menunjukkan upaya serius untuk menghindari kejaran hukum setelah praktik penyadapan berlangsung cukup lama.

Posisi Tokoh Nasional dan Kritik Ketegasan Hukum

Penetapan tersangka memicu reaksi keras dari publik dan berbagai tokoh nasional yang menilai tindakan aparat penegak hukum tersebut sebagai penyelewengan kekuasaan yang berat. Mahfud MD, salah satu tokoh politik senior, menyatakan bahwa aksi penyadapan oleh Kapolri sendiri terhadap rakyatnya merupakan kejahatan biadab yang tidak bisa ditoleransi. Ia menekankan bahwa kemarahan publik muncul bukan hanya karena kebijakan tertentu, tetapi karena pelanggaran privasi dan kepercayaan oleh institusi kepolisian.

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Selain Listyo Sigit Prabowo, dua jenderal lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso. Ketiga tersangka ini menyeret diri ke dalam pusaran hukum atas dugaan keterlibatan dalam peretasan massal terhadap jaringan komunikasi strategis. Proses penetapan tersangka ini didasarkan pada hasil penyelidikan ilmiah dan manajemen penanganan perkara yang ketat oleh Bareskrim Polri.

Dampak Nyata dan Langkah Penyelidikan Selanjutnya

Kasus ini berdampak signifikan terhadap dinamika politik dan kepercayaan publik terhadap integritas lembaga kepolisian. Target penyadapan yang meluas hingga ke petinggi partai politik, organisasi massa, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha menunjukkan skala masalah yang sangat besar. Komjen Asep Safrudin sebagai Kabareskrim Polri menegaskan bahwa penyidik terus mendalami peran saksi kunci berinisial SU yang berada di lokasi kejadian saat insiden terjadi.

Sementara tiga tersangka utama telah ditetapkan status hukumnya, proses pemeriksaan masih berlanjut untuk mengungkap jaringan lengkap operasional penyadapan. Saksi SU masih dalam tahap pemeriksaan mendalam untuk memberikan keterangan lengkap mengenai mekanisme teknis dan koordinasi yang dilakukan. Langkah hukum ini diharapkan dapat membuka tabir transparansi dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum di Indonesia.