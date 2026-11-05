Tersangka Penyadapan Ilegal LIMS: Listyo Sigit hingga Penghapusan Data

Bareskrim Polri menetapkan tiga tersangka kasus penyadapan ilegal LIMS termasuk Listyo Sigit Prabowo. Kasus ini mengungkap penghapusan data dan potensi pengabaian prosedur resmi negara.

Bareskrim Polri pada tanggal 3 November 2026 malam resmi menetapkan tiga tersangka dalam dugaan kasus penyadapan ilegal. Ketiga individu tersebut adalah mantan Kapolri sekaligus Kepala Staf Kepresidenan Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso. Penetapan tersangka ini menandai eskalasi serius dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan sistem penyadapan resmi negara.

Sepanjang periode 2025 hingga 2026, ketiga tersangka diduga secara tidak sah memerintahkan penambahan sejumlah nomor telepon ke dalam Lawful Interception Management System atau LIMS. Sistem ini merupakan instrumen resmi Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan intersepsi komunikasi. Tindakan tersebut dilaporkan dilakukan di luar prosedur hukum yang berlaku dan melibatkan target-target sensitif.

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Proses Penyadapan Sistem LIMS

Sistem LIMS dirancang untuk memungkinkan intersepsi hukum yang sah dengan pengawasan ketat. Namun, dalam kasus ini, nomor telepon yang dimasukkan diduga tidak melalui verifikasi prosedur yang benar. Data hasil sadapan dari sistem tersebut selanjutnya dilaporkan telah dihilangkan atau dihapus oleh pihak yang berwenang. Penghapusan data ini menyulitkan proses investigasi karena bukti proses penyadapan tidak tersisa secara utuh.

Tujuan dari penyadapan yang diduga ilegal ini mencakup lingkup yang sangat luas. Presiden Prabowo Subianto disebut sebagai salah satu target yang disadap. Selain itu, sasaran penyadapan juga meliputi berbagai pejabat negara, tokoh politik, pelaku media, hingga sejumlah pengusaha berpengaruh. Hilangnya jejak data ini menimbulkan kekhawatiran besar mengenai transparansi dan akuntabilitas penggunaan alat negara.

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Posisi Pejabat dan Reaksi Presiden

Reaksi cepat datang dari Presiden Prabowo Subianto yang memberhentikan Listyo Sigit Prabowo dari jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan tepat sehari setelah penetapan tersangka. Pemecatan ini menunjukkan keseriusan Istana dalam menangani dugaan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat tingkat tinggi. Langkah ini juga merupakan respons langsung terhadap tekanan publik dan draf investigasi yang berkembang.

Sejumlah pejabat pemerintah pun sempat menyinggung adanya potensi tindakan makar dalam konteks kasus ini. Namun, klaim mengenai dugaan makar tersebut masih memerlukan pendalaman lebih lanjut karena perkara masih berada dalam tahap penyidikan aktif. Belum ada konfirmasi resmi yang menghubungkan langsung tindakan penyadapan dengan upaya penggulingan kekuasaan negara.

Dampak Sosial dan Implikasi Hukum

Kasus ini menyentuh aspek fundamental hubungan antara negara dan warganya. Penyadapan selalu berawal dari rasa curiga, namun hanya penguasa yang mampu mengubah rasa curiga tersebut menjadi tindakan nyata melalui instrumen negara. Pertanyaan mengenai siapa yang mencurigai siapa dan dengan kuasa apa menjadi inti dari perdebatan publik saat ini. Penyalahgunaan sistem LIMS dianggap sebagai bentuk kelembagaan rasa curiga yang berbahaya.

Para ahli sosiologi dan antropologi menyoroti bahwa rahasia merupakan bagian tak terpisahkan dari relasi sosial. Mengakses informasi tanpa izin dianggap sebagai pencabutan batas antara pengetahuan publik dan privasi pribadi. Ketika negara menggunakan alat untuk menembus privasi tanpa prosedur yang jelas, kepercayaan sosial di berbagai tingkatan menjadi tergerus secara signifikan.

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Konteks Historis dan Masa Depan

Jejak kecurigaan yang dilembagakan dapat ditelusuri hingga masa kolonial Hindia Belanda. Pada era tersebut, pemerintah kolonial mengawasi ketat kaum pergerakan dan menangkap tokoh seperti Sukarno. Tradisi pengawasan ini berlanjut pada masa pendudukan Jepang dan awal kemerdekaan melalui badan intelijen seperti BRANI serta Bakin.

Masa Orde Baru memperkuat struktur intelijen yang digunakan untuk melanggengkan kekuasaan negara. Studi dari BRIN menunjukkan bahwa ambisi politik intelijen justru melemahkan kemampuan menghadapi ancaman keamanan nyata. Reformasi pasca 1998 tidak serta merta memutus kebiasaan pengawasan ini, sebagaimana terlihat dari kasus penyadapan telepon Presiden BJ Habibie pada Desember 1998. Kasus LIMS 2026 ini menjadi peringatan penting bagi penegakan hukum di era digital.