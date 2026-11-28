Empat tersangka penganiayaan siswa SMAN 7 Malang yang menyebabkan kematian korban menyampaikan penyesalan saat berdialog dengan DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung di Lapas Perempuan.

Empat tersangka pelaku penganiayaan yang berstatus pelajar di SMAN 7 Malang secara resmi menyampaikan penyesalan atas perbuatan mereka. Pernyataan ini diungkapkan langsung saat Anggota DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung melakukan kunjungan dialog resmi. Kunjungan tersebut berlangsung di Lapas Perempuan pada Sabtu, 28 November 2026.

Mekanisme Dialog dan Sikap Hukum

Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengadakan pertemuan tatap muka dengan keempat tersangka yang saat ini sedang menjalani penahanan. Tujuan utama dari interaksi ini adalah untuk memantau kondisi mental dan psikologis para pelajar yang terlibat kasus tersebut. Doli menegaskan bahwa meskipun mereka meminta maaf, setiap perbuatan melanggar hukum tetap harus dipertanggungjawabkan secara tegas. Penekanan ini penting agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai implikasi sosial dari pelanggaran hukum yang terjadi.

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Pernyataan Prihatin dari Anggota DPR

Ahmad Doli Kurnia Tandjung secara terbuka menyampaikan rasa prihatin yang mendalam atas peristiwa tragis yang berujung pada kematian korban. Dalam sesi dialog yang berlangsung cukup lama, legislator tersebut menjelaskan bahwa ia juga merasakan duka yang sama atas hilangnya nyawa tersebut. Keempat tersangka merespons dengan menyatakan penyesalan mendalam yang mereka rasakan terhadap tindakan mereka di masa lalu. Kehadiran Kepala Kantor Wilayah Pemasyarakatan Jawa Timur dan Kepala Lapas mendampingi pertemuan ini secara formal.

Keseimbangan Antara Hukum dan Pendidikan

Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyoroti status para tersangka yang masih terdaftar sebagai pelajar aktif di sekolah mereka. Ia menekankan bahwa proses hukum yang sedang berjalan tidak boleh menghalangi hak dasar mereka untuk tetap mendapatkan pendidikan. Doli menyatakan bahwa kesempatan untuk memperbaiki diri dan belajar dari kesalahan harus tetap terbuka bagi para remaja tersebut. Tindakan hukum bukan berarti menghapus akses mereka terhadap ilmu pengetahuan dan perkembangan intelektual.

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Mekanisme Dukungan Ujian Sekolah

Konkretnya, keempat tersangka saat ini tengah menghadapi masa-masa penting yaitu ujian sekolah yang sedang berlangsung. Doli meminta agar institusi pendidikan dapat menyesuaikan mekanisme penyampaian materi atau pengawasan ujian di dalam penjara. Ia mengusulkan agar guru-guru yang bersangkutan datang langsung ke Lapas untuk membantu proses evaluasi akademik. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa mereka tidak kehilangan kesempatan untuk lulus dan mengejar ketertinggalan akademik.

Dampak Jangka Panjang bagi Pelajar

Kasus penganiayaan yang menimpa siswa SMAN 7 Malang ini meninggalkan dampak psikologis yang signifikan bagi para pelaku dan korban. Melalui pendekatan dialogis, Doli berusaha membuka jalan bagi rekonsiliasi dan pemulihan karakter para tersangka. Pemahaman bahwa pendidikan adalah kunci utama dalam proses rehabilitasi sosial menjadi fokus utama dari pendekatan ini. Langkah konkret ini diharapkan dapat mencegah perilaku negatif serupa terjadi di masa depan di lingkungan pendidikan.