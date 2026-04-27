Tersangka Penembakan di Acara Trump Diduga Ilmuwan Komputer, Ketegangan AS-Iran di Selat Hormuz, dan Berita Lainnya

Pihak berwenang mengidentifikasi tersangka penembakan di acara makan malam Presiden Trump sebagai Cole Tomas Allen, seorang ilmuwan komputer. Insiden ini terjadi di Washington, DC, dan menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan pejabat tinggi. Selain itu, ketegangan antara AS dan Iran di Selat Hormuz memicu penyitaan kapal dan ancaman pelanggaran hukum internasional. Berita lainnya meliputi kebakaran hutan di Jepang, gempa di Hokkaido, ledakan bom di Kolombia, dan perkembangan teknologi dari Xiaomi dan OnePlus.

Pihak berwenang mengungkapkan bahwa tersangka penembakan di acara makan malam Presiden Trump, yang diidentifikasi sebagai Cole Tomas Allen , 31 tahun, dari Torrance, California, melakukan perjalanan dari California ke Washington, DC, melalui Chicago dengan kereta api.

Insiden penembakan terjadi pada Sabtu malam di dekat ruang dansa sebuah hotel di Washington, DC, yang dihadiri oleh Presiden Trump, pejabat tinggi pemerintah, dan ratusan jurnalis. Tersangka diduga menargetkan anggota pemerintahan Trump yang hadir dalam acara tersebut. Menurut Jaksa Agung, tersangka telah membeli dua senjata api yang dibawanya pada Sabtu malam dan tidak kooperatif dengan penegak hukum. Ia diperkirakan akan menghadapi beberapa dakwaan pada hari Senin.

Unggahan media sosial yang tampaknya milik tersangka menunjukkan bahwa ia adalah seorang guru berpendidikan tinggi dan pengembang gim video amatir dengan gelar di bidang ilmu komputer dan teknik mesin. Video yang diunggah oleh Trump menunjukkan tersangka berlari melewati barikade keamanan saat agen Secret Service berlari ke arahnya. Seorang petugas yang mengenakan rompi anti peluru tertembak tetapi sedang dalam masa pemulihan. Pelaku penembakan berhasil dilumpuhkan oleh Agen Secret Service dan dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa, meskipun tidak terluka.

Sementara itu, anggota Garda Nasional dan pihak berwenang lainnya membanjiri area di luar hotel sementara helikopter berputar-putar di atas. Keluarga tersangka sebelumnya telah menyampaikan kekhawatiran tentang dirinya kepada polisi setempat sebelum acara tersebut. Presiden juga menyatakan bahwa tersangka telah menulis deklarasi anti-Kristen. Selain itu, Badan Pelayaran Internasional mengecam aksi AS dan Iran saling sita kapal di Selat Hormuz, yang dianggap melanggar hukum internasional.

Kebakaran hutan di timur laut Jepang semakin meluas dengan kobaran api yang terus menerus selama lima hari berturut-turut, menghanguskan 1.373 hektare. Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud mendapat sorakan dari hadirin saat memberikan sambutan dalam acara pelantikan pengurus DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Kaltim. Ia juga menjelaskan empat alasan tidak bertemu massa aksi 21 April, mulai dari fokus tuntutan ke DPRD hingga faktor keamanan di lapangan.

Di sisi lain, gempa bermagnitudo 6,2 mengguncang Hokkaido di Jepang utara pada Senin pagi waktu setempat, tetapi tidak berpotensi tsunami dan belum ada laporan korban jiwa. Sebanyak 20 orang tewas, termasuk 15 wanita, dan melukai 36 lainnya, buntut ledakan bom di wilayah Cauca, Kolombia barat daya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengakui telah mengidap penyakit kanker prostat stadium dan telah menjalani perawatan.

Sementara itu, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) berencana menutup sejumlah program studi (prodi) yang dinilai tidak lagi relevan dengan industri. Di Jakarta Barat, seorang pria menjadi korban penyiraman diduga air keras oleh dua orang tak dikenal di kawasan Jalan Dharma Wanita V, RW 01 Rawa Buaya, Cengkareng. Jaringan pengedar dan pengguna narkoba jenis sabu-sabu di Kabupaten Pati kembali terendus polisi, dengan empat pelaku ditangkap SatNarkoba Polresta Pati dalam satu bulan terakhir.

Di bidang teknologi, Xiaomi dikabarkan tengah menyiapkan generasi terbaru ponsel lipatnya, yang diyakini sebagai Xiaomi Mix Fold 5. OnePlus juga resmi mengonfirmasi kehadiran OnePlus Ace 6 Ultra yang akan meluncur di Tiongkok pada 28 April pukul 19.00 waktu setempat. Musyawarah cabang (Muscab) tiga DPC PPP Kudus, Jepara, dan DPC PPP Demak juga menjadi sorotan dengan tiga kepengurusan partai berlambang Ka'bah yang gelar muscab gabungan





