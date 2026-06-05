Tersangka Korupsi MBG Sony Sonjaya Ajukan Diri Sebagai Justice Collaborator

Sony Sonjaya, tersangka korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis di Badan Gizi Nasional, menyatakan siap menjadi justice collaborator untuk mengungkap pihak lain yang diduga terlibat. Pengajuan disampaikan melalui kuasa hukumnya.

Sony Sonjaya , mantan Wakil Ketua Badan Gizi Nasional (BGN), yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG), mengajukan diri sebagai justice collaborator .

Permohonan tersebut disampaikan secara resmi melalui kuasa hukumnya, Krisna Murti, setelah proses pemeriksaan di Kejaksaan Agung pada Kamis, 4 Juni lalu. Dalam pernyataannya, Krisna menjelaskan bahwa kliennya telah menyatakan kesediaan bekerja sama dengan penyidik dalam berita acara pemeriksaan (BAP) yang dibuat saat itu. Keputusan ini didorong oleh keinginan Sony untuk mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam perkara ini. Menurut Krisna, Sony selama ini merasa berada di bawah tekanan dari nama-nama besar yang akan diungkap nantinya di persidangan.

Ia menegaskan bahwa kliennya bukan aktor utama dalam dugaan tindak pidana korupsi ini, melainkan hanya menjalankan perintah dari atasannya. Oleh karena itu, dengan status justice collaborator, Sony berharap dapat meluruskan posisinya dan membantu penegak hukum membongkar jaringan korupsi yang lebih luas. Kasus korupsi program MBG ini mencuat setelah Kejaksaan Agung mengumumkan penetapan tiga tersangka, yaitu Sony Sonjaya, Dadan Hindayana, dan Lodewyk Pusung. Mereka diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi terkait tata kelola program Makan Bergizi Gratis tahun 2025-2026.

Modus operandi yang dilakukan antara lain menunjuk yayasan yang terafiliasi secara melawan hukum sebagai mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tanpa melalui proses seleksi yang transparan. Selain itu, mereka juga diduga melakukan pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga mengakibatkan kerugian negara. Program MBG sendiri merupakan program prioritas nasional yang bertujuan memberikan makanan bergizi gratis kepada anak-anak sekolah, ibu hamil, dan balita. Anggaran yang dialokasikan sangat besar, mencapai triliunan rupiah per tahun.

Namun, dalam pelaksanaannya, ditemukan berbagai penyimpangan seperti penunjukan langsung yayasan yang tidak kompeten, mark-up harga bahan makanan, dan pengadaan peralatan dapur yang tidak sesuai spesifikasi. Dugaan kerugian negara yang ditimbulkan diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah. Kejaksaan Agung terus melakukan pendalaman dengan memeriksa puluhan saksi dan mengumpulkan barang bukti. Kuasa hukum Sony, Krisna Murti, menyatakan bahwa kliennya saat ini dalam kondisi syok setelah ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan.

Meskipun demikian, Sony tetap berkomitmen untuk bekerja sama dengan penyidik. Krisna juga menyoroti bahwa ada tekanan yang dialami Sony dari pihak-pihak yang lebih berkuasa dalam struktur BGN. Ia mengungkapkan bahwa Sony mendapatkan atensi khusus dari nama-nama besar yang diduga menjadi otak di balik skandal korupsi ini. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa kasus ini tidak hanya melibatkan Sony seorang diri, melainkan ada jaringan yang lebih kompleks.

Krisna menambahkan bahwa surat permohonan resmi akan dikirimkan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada Senin, 8 Juni. Sementara itu, dua tersangka lainnya, Dadan Hindayana dan Lodewyk Pusung, saat ini masih dalam proses pemeriksaan dan belum mengajukan permohonan serupa. Kejaksaan Agung sendiri belum memberikan tanggapan resmi terkait permohonan justice collaborator ini. Namun, proses hukum terus berjalan.

Penetapan tersangka dan pengajuan justice collaborator ini menjadi babak baru dalam upaya pemberantasan korupsi di sektor pangan nasional. Publik pun berharap agar kasus ini dapat diusut tuntas dan para pelaku korupsi dihukum setimpal, sehingga program MBG dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran tanpa adanya penyimpangan. Ke depannya, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program-program pemerintah harus ditingkatkan untuk mencegah terulangnya kasus serupa.

Selain itu, peran justice collaborator diharapkan dapat membantu mengungkap modus operandi korupsi yang lebih dalam, sehingga upaya penegakan hukum menjadi lebih efektif. Kasus ini juga menjadi pelajaran berharga bagi para pejabat publik untuk senantiasa menjaga integritas dan komitmen dalam menjalankan tugas negara. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat pulih dan program-program kesejahteraan dapat berjalan sesuai harapan





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