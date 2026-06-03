Tersangka Korupsi MBG di BGN Ditahan Kejaksaan Agung

Tersangka korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dan dua mantan Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya dan Lodewyk Pusung ditahan Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor BGN untuk mencari alat bukti terkait penyidikan kasus tersebut.

Tersangka dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis ( MBG ) pada Badan Gizi Nasional ( BGN ) Dadan Hindayana berada di dalam mobil tahanan di Kejaksaan Agung , Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Tersangka dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya (kanan) berjalan memasuki mobil tahanan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Plh Kapuspenkum Kejagung, Mochamad Jeffry (kedua kiri) mendampingi Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi (ketiga kanan) menyampaikan keterangan pers terkait dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional (BGN) di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (3/6/2026). , dan dua mantan Wakil Kepala BGN yakni Sony Sanjaya dan Lodewyk Pusung sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program MBG pada BGN tahun 2025-2026.juga melakukan penggeledahan di kantor BGN untuk mencari alat bukti terkait penyidikan kasus tersebut.

Penggeledahan dilakukan setelah Presiden melakukan pergantian pimpinan BGN sebagai bagian dari evaluasi tata kelola program MBG. Kasus ini diduga berkaitan dengan pengaturan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program MBG. Selain menetapkan tiga tersangka, Kejagung turut menahan Dadan Hindayana dan terus mendalami peran pihak lain yang terlibat. Ikuti Kuisnya





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Tersangka Korupsi MBG BGN Kejaksaan Agung

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