Mantan Plt Bupati Sabu Raijua Nicodemus N. Rihi Heke ditetapkan tersangka korupsi kasus CV MZ dengan kerugian negara Rp3,88 miliar, dan langsung ditahan 20 hari.

Nicodemus N. Rihi Heke, mantan Pejabat Sementara Bupati Sabu Raijua periode 2014 hingga 2019, resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi. Penetapan status tersangka ini dilakukan secara resmi oleh Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur setelah melalui proses pemeriksaan intensif.

Proses Penetapan Tersangka Korupsi CV MZ

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi NTT, A.A. Raka Putra Dharmana, mengonfirmasi secara resmi bahwa Nicodemus N. Rihi Heke telah ditetapkan sebagai tersangka pada Senin, 16 Januari 2026. Langkah hukum ini diambil langsung setelah penyidik dari Kejari Sabu Raijua berhasil memeriksa mantan pejabat tersebut di Kantor Kejaksaan Tinggi NTT di Kupang.

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Dharmana menegaskan bahwa keputusan penetapan tersangka ini didasarkan pada akumulasi alat bukti yang telah dinilai cukup kuat oleh pihak kejaksaan. Penyidik telah melakukan verifikasi mendalam terhadap seluruh data dan dokumen yang mendukung kasus dugaan korupsi pemberian modal usaha tersebut sebelum mengambil keputusan final.

Landasan Hukum dan Dasar Penahanan

Setelah penetapan tersangka diresmikan, tindakan hukum lanjutan segera dijalankan oleh pihak kepolisian dan kejaksaan. Penyidik langsung melakukan proses penahanan terhadap Nicodemus N. Rihi Heke yang akan berlangsung selama jangka waktu 20 hari ke depan. Penahanan ini dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Kupang sebagai bagian dari kebutuhan penyidikan.

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Dalam ranah pemidanaan, tersangka disangkakan telah melanggar ketentuan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, pasal-pasal lain yang diterapkan dalam perkara ini mencakup Pasal 20 huruf a dan huruf c dari UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Pihak kejaksaan juga menerapkan Pasal 18 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kombinasi pasal-pasal ini menunjukkan kompleksitas dan beratnya beban hukum yang harus dihadapi mantan pejabat daerah tersebut.

Kerugian Keuangan Negara dan Detail Kasus

Berdasarkan hasil penyidikan sementara yang telah dilakukan, kasus ini terkait erat dengan pemberian modal usaha untuk pengelolaan pabrik pengolahan rumput laut. Alokasi dana tersebut dialokasikan untuk kepentingan perusahaan bernama CV MZ yang ditunjuk sebagai pengelola proyek strategis daerah tersebut.

Dampak nyata dari dugaan penyalahgunaan wewenang ini menyebabkan kerugian keuangan negara yang bersifat material dan signifikan. Jumlah kerugian yang tercatat dalam hasil penyidikan mencapai angka tepat sebesar Rp3.885.914.545, yang mencerminkan besarnya potensi aset negara yang tidak dapat dipergunakan secara optimal.

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Langkah Selanjutnya dan Pengembangan Perkara

Dari sisi penyelidikan, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi NTT menyatakan bahwa proses hukum masih akan terus berlanjut dengan intensitas tinggi. Penyidik berkomitmen untuk terus mengembangkan perkara ini dengan memeriksa dan mencermati seluruh alat bukti yang masih tersedia untuk memastikan keadilan.

Pemeriksaan mendalam ini juga mencakup kemungkinan adanya keterlibatan pihak-pihak lain di luar Nicodemus N. Rihi Heke. Pihak kejaksaan akan meneliti seluruh jaringan dan modus operandi yang digunakan dalam aliran dana proyek pabrik rumput laut tersebut tanpa terkecuali.

Proses pengembangan perkara ini bertujuan untuk menggali seluruh aspek pidana yang mungkin melibatkan individu atau entitas lain. Transparansi dan kelengkapan alat bukti menjadi prioritas utama dalam menjaga integritas proses peradilan korupsi di wilayah Sabu Raijua dan provinsi Nusa Tenggara Timur secara keseluruhan.