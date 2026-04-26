Tersangka Kasus Dugaan Kekerasan Seksual di Gili Trawangan Ditahan, Berita Lainnya Ikut Mencuri Perhatian

Polisi menetapkan tersangka dalam kasus dugaan kekerasan seksual di Gili Trawangan. Berita lainnya meliputi penyiraman air keras di Jakarta, sorakan terhadap Gubernur Kaltim, ketegangan AS-Iran, perkembangan teknologi, dan prestasi atlet Indonesia.

Kepolisian telah menetapkan seorang tersangka dalam kasus dugaan kekerasan seksual yang terjadi di Gili Trawangan , Lombok Utara. Tersangka, berinisial L, tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban dan baru saling mengenal saat berlibur di pulau tersebut.

Menurut keterangan pihak kepolisian, tersangka diduga mengikuti korban hingga ke kamar, di mana peristiwa tersebut terjadi. Saat ini, tersangka telah ditahan di rumah tahanan Polres Lombok Utara untuk proses penyidikan lebih lanjut. Kasus ini ditangani dengan menerapkan Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan/atau Pasal 473 ayat (1) dan ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Pihak kepolisian juga telah berkoordinasi dengan perwakilan Kedutaan Besar Korea Selatan terkait penanganan kasus ini, termasuk mengenai status tersangka. Proses hukum masih terus berjalan dengan fokus pada kelengkapan berkas perkara. Selain kasus di Lombok Utara, beberapa peristiwa lain juga mencuri perhatian. Di Jakarta Barat, seorang pria menjadi korban penyiraman air keras oleh dua orang yang belum diketahui identitasnya di kawasan Jalan Dharma Wanita V, Rawa Buaya, Cengkareng.

Motif penyiraman ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Di Kalimantan Timur, Gubernur Rudy Mas’ud menghadapi sorakan dari hadirin saat memberikan sambutan dalam acara pelantikan pengurus DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Kaltim. Gubernur sebelumnya juga memberikan penjelasan mengenai empat alasan mengapa ia tidak menemui massa aksi pada tanggal 21 April, yang meliputi fokus tuntutan ke DPRD dan pertimbangan faktor keamanan di lapangan.

Selain itu, tokoh agama KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam melakukan kunjungan silaturahmi kepada Rais Syuriyah PWNU Kalimantan Selatan, KH Muhammad Wildan Salman. Di kancah internasional, ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran di Selat Hormuz semakin meningkat, ditandai dengan penyitaan kapal dan ancaman pelanggaran hukum internasional. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap keselamatan pelaut dan stabilitas pasokan energi global. Sementara itu, di dunia teknologi, perhatian tertuju pada penurunan drastis kesehatan baterai iPhone dalam waktu kurang dari setahun.

Beberapa penyebab utama, seperti panas berlebih dan penggunaan charger tidak berkualitas, telah diidentifikasi, serta cara pencegahannya. Smeg juga memamerkan konsep Air Fryer inovatif dengan fitur uap di Milan Design Week, menawarkan kemampuan menghasilkan masakan renyah di luar dan juicy di dalam. Di dunia olahraga, duet petenis putri Indonesia, Aldila Sutjiadi dan Janice Tjen, berhasil melaju ke perempat final WTA 1000 Madrid Open.

Red Magic juga bersiap meluncurkan Gaming Tablet 5 Pro dengan spesifikasi tinggi, termasuk layar 185Hz, pendingin turbofan, dan RAM 24GB, serta mengkonfirmasi kehadiran 11S Pro+. Terakhir, Cole Tomas Allen menjadi sorotan sebagai tersangka penembakan dalam acara yang dihadiri Donald Trump, dengan latar belakang sebagai lulusan teknik dan memiliki keahlian di bidang ilmu pengetahuan dan rekayasa komputer





VIVAcoid / 🏆 3. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kekerasan Seksual Gili Trawangan Penyiraman Air Keras Kalimantan Timur Ketegangan AS-Iran Iphone Smeg Tenis Red Magic Penembakan

United States Latest News, United States Headlines

