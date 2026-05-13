Terpopuler: Peristiwa Dua Petinju di Yekaterinburg, Rusia, dan Sikap Indonesia's Best Boxer Towards His Opponent

Pertarungan dua boxer antara Malikov dan Daud Yordan menjadi sorotan, Di ronde delapan, Malikov yang tampil tangguh akhirnya tersungkur. Petinju Indonesia itu, Daud Yordan, menunjukkan sikap respek di box

Duel legendaris itu berlangsung di kandang Malikov , Yekaterinburg, Rusia , 22 April 2018 lalu.

Malikov bukanlah petinju ecek-ecek, sebelum duel tersebut dia memegang rekor 13 kemenangan dan 5 KO. Pertarungan berjalan terbuka sejak awal. Darah mengucur di pelipis dan wajah kedua petinju. Namun, Daud lebih unggul, pukulan-pukulannya telak mengenai wajah dan tubuh Malikov.

Di ronde ke delapan, apa yang ditakutkan publik Rusia menjadi kenyataan. Malikov tersungkur usai menerima pukulan bertubi-tubi Daud yang tepat mengarah ke ulu hati. Malikov mencoba bangkit, namun kerasnya pukulan Daud tak mampu membuatnya benar-benar siap hingga hitungan kesepuluh. Wasit pun menyatakan kemenangan untuk Daud Yordan





