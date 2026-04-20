Teror Telepon Spam Setiap Menit, Pakar Siber Ungkap Bahaya Kebocoran Data

Warganet mengeluhkan serangan telepon spam yang terjadi terus-menerus setiap menit. Pakar siber menjelaskan bahwa fenomena ini merupakan dampak dari kebocoran data pribadi yang digunakan oleh sistem auto-dialing pelaku kejahatan.

Fenomena gangguan telepon spam yang menyerang perangkat seluler pengguna kini semakin meresahkan dan mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Pada hari Kamis, 16 April 2026, seorang warganet menyuarakan kekesalan yang mendalam melalui media sosial setelah nomor pribadinya terus-menerus dihubungi oleh nomor-nomor tidak dikenal setiap menit. Dalam keluhannya, ia mempertanyakan efektivitas perlindungan data pelanggan yang seharusnya dijamin oleh penyedia layanan.

Situasi ini bukan sekadar gangguan kecil, melainkan sebuah indikasi serius mengenai kerentanan privasi data di era digital yang semakin terbuka. Berdasarkan bukti tangkapan layar yang diunggah, intensitas panggilan masuk tersebut sangat ekstrem, hingga mencapai puluhan kali dalam sehari, yang secara langsung mengganggu aktivitas dan kenyamanan korban. Pakar keamanan siber ternama, Pratama Persadha, menyoroti bahwa insiden ini merupakan cerminan nyata dari masifnya kebocoran data pribadi yang telah diperjualbelikan secara ilegal di pasar gelap siber. Menurut Pratama, ketika sebuah nomor ditelepon dalam interval waktu yang sangat singkat dan terus-menerus, hal itu menjadi indikator kuat bahwa nomor tersebut telah masuk ke dalam daftar target database aktif para pelaku spam atau penipuan. Para pelaku umumnya menggunakan sistem otomatis yang canggih dengan metode auto-dialing. Teknologi ini memungkinkan mereka untuk menghubungi ribuan nomor telepon secara simultan tanpa harus melakukan panggilan secara manual, yang membuat frekuensi telepon spam menjadi sangat masif dan sulit untuk dihentikan oleh pengguna secara mandiri. Kejadian ini seharusnya menjadi alarm keras bagi masyarakat luas serta otoritas terkait untuk lebih waspada terhadap keamanan data pribadi. Kebocoran data yang terjadi di berbagai platform digital kini dimanfaatkan oleh aktor jahat untuk melancarkan serangan siber berupa spam, penipuan, hingga upaya phising. Perlindungan privasi bukan hanya tanggung jawab individu, melainkan juga memerlukan ketegasan regulasi dari pihak penyedia operator seluler dan pemerintah. Di tengah ekosistem digital yang serba cepat, langkah pencegahan seperti membatasi penyebaran nomor pribadi di platform publik, menggunakan aplikasi pemblokir spam, serta tetap waspada terhadap panggilan dari nomor yang tidak dikenal menjadi krusial. Tantangan ke depan adalah bagaimana membangun sistem keamanan yang lebih tangguh guna melindungi setiap pengguna dari eksploitasi data yang merugikan dan mengganggu stabilitas kenyamanan digital





kompascom / 🏆 9. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Telepon Spam Kebocoran Data Keamanan Siber Privasi Digital Auto-Dialing

United States Latest News, United States Headlines

