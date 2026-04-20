Teror Telepon Spam Menghantui Warga, Pakar Sebut Data Pribadi Telah Bocor

Ramai keluhan warga mengenai telepon spam yang masuk setiap menit. Pakar siber menyebut fenomena ini akibat kebocoran data pribadi yang dijual bebas dan digunakan oleh sistem auto-dialing.

Fenomena gangguan telepon spam yang menyerang pengguna ponsel di Indonesia kembali mencuat dan menjadi sorotan publik. Pada Kamis (16/4/2026), seorang pengguna media sosial secara terbuka mengeluhkan pengalaman buruknya yang menerima panggilan telepon dari nomor tidak dikenal secara terus-menerus. Sang korban merasa sangat terganggu karena intensitas panggilan tersebut terjadi hampir setiap menit tanpa henti sepanjang hari.

Dalam unggahannya, ia mempertanyakan efektivitas perlindungan data pelanggan serta jaminan privasi yang seharusnya diberikan oleh pihak terkait. Unggahan ini disertai dengan bukti tangkapan layar yang menampilkan daftar panjang riwayat panggilan masuk dari berbagai nomor asing, sebuah indikasi kuat bahwa nomor telepon pribadi miliknya telah jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab. Menanggapi keresahan tersebut, pakar keamanan siber terkemuka, Pratama Persadha, memberikan analisis mendalam mengenai pola serangan yang dialami oleh masyarakat. Menurut Pratama, gangguan ini bukan sekadar masalah ketidaknyamanan belaka, melainkan sinyal bahaya adanya kebocoran data pribadi yang masif. Data tersebut diduga telah diperjualbelikan di pasar gelap atau forum peretas, sehingga nomor telepon korban masuk ke dalam daftar target database aktif. Dalam penjelasannya, ia menekankan bahwa pelaku menggunakan teknologi auto-dialing yang canggih. Sistem ini dirancang untuk menghubungi ribuan nomor secara simultan dan otomatis, sehingga memberikan tekanan psikologis kepada korban dan berpotensi menjadi celah bagi tindakan penipuan atau phising yang lebih berbahaya di masa depan. Kasus ini sekaligus menjadi pengingat keras bagi seluruh ekosistem digital di tanah air bahwa keamanan data pribadi masih menjadi tantangan yang belum terpecahkan sepenuhnya. Meskipun regulasi mengenai perlindungan data pribadi telah diupayakan, implementasi di lapangan masih menunjukkan celah yang dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum pelaku kejahatan siber. Masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati dalam membagikan nomor telepon pribadi di platform daring yang tidak tepercaya. Selain itu, penggunaan aplikasi pemblokir spam pihak ketiga menjadi langkah mitigasi awal yang disarankan untuk meminimalisir gangguan. Pemerintah dan penyedia layanan telekomunikasi diharapkan untuk meningkatkan pengawasan serta memperketat keamanan infrastruktur jaringan guna memastikan bahwa privasi pelanggan tetap terjaga dari ancaman spammer yang semakin agresif menggunakan teknologi otomatisasi dalam menjalankan aksinya





kompascom / 🏆 9. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Keamanan Siber Data Pribadi Telepon Spam Privasi Digital Auto-Dialing

United States Latest News, United States Headlines

