Teror Mumi yang Mengintai di Balik Pertemuan Keluarga: "The Mummy" Versi Lee Cronin Menghadirkan Horor yang Menggugah

Delapan tahun setelah putri mereka hilang di gurun Mesir, sepasang jurnalis dikejutkan dengan kemunculannya kembali dalam kondisi yang janggal. Film "The Mummy" garapan Lee Cronin menjanjikan pendekatan baru yang lebih mengerikan dan intim, memfokuskan misteri pada rahasia keluarga alih-alih intrik politik.

Perasaan campur aduk antara kebahagiaan luar biasa dan kengerian yang mencekam menyelimuti pasangan jurnalis Charlie dan Larissa Cannon. Delapan tahun lalu, putri kesayangan mereka, Katie, menghilang tanpa jejak di tengah bentangan gurun pasir Mesir yang luas. Kehilangan tersebut meninggalkan luka mendalam yang perlahan coba mereka obati, berusaha menemukan kedamaian di tengah bayang-bayang masa lalu yang kelam. Namun, takdir rupanya menyimpan kejutan yang tak terduga.

Sebuah panggilan telepon misterius datang, membawa kabar yang membuat jantung berdebar kencang sekaligus membuncah kecemasan. Putri mereka, Katie, telah ditemukan. Ia ditemukan dalam kondisi yang sangat tidak lazim, terbungkus dalam sebuah sarkofagus kuno, seolah waktu telah berhenti baginya selama bertahun-tahun. Lebih mengejutkan lagi, Katie ternyata tidak sendirian. Ia ditemukan bersama 57 individu lain yang bernasib serupa, terperangkap dalam kuburan purba yang menyimpan sejuta misteri. Pertanyaan pun segera bermunculan di benak Charlie, memecah keheningan antara harapan dan ketakutan: apakah ada orang lain yang selamat dari kejadian mengerikan ini? Kembalinya Katie memang membawa kelegaan yang tak terhingga, namun kelegaan itu dengan cepat dibayangi oleh perasaan janggal dan ngeri melihat kondisi putrinya yang berubah drastis. Ada sesuatu yang berbeda pada Katie, sesuatu yang sulit dijelaskan namun terasa begitu nyata, mengusik kedamaian yang baru saja mereka rasakan. Sutradara Lee Cronin mengutarakan visinya yang berbeda untuk "The Mummy" kali ini. Ia menegaskan bahwa film ini bukanlah sekadar kisah mumi biasa. "Perbedaan utamanya, ini adalah film mumi yang benar-benar mengerikan," kata Cronin, menekankan elemen horor yang lebih kental. Ia menambahkan bahwa film ini juga menyelami dimensi keluarga. "Ini juga merupakan film mumi yang sebagiannya berlatar belakang keluarga. Jadi, alih-alih tentang rahasia besar soal politik dan hierarki, ini sebenarnya adalah rahasia keluarga kecil," jelasnya. Pendekatan ini menggeser fokus dari kisah epik tentang kerajaan kuno menjadi narasi yang lebih personal dan intim, menggali ketakutan yang mungkin tersembunyi di balik dinding rumah tangga. Konsep mumifikasi dalam film ini pun diinterpretasikan dengan cara yang unik. Cronin bercerita bahwa mereka sengaja membahas ide tentang apa yang terjadi jika fenomena mumifikasi ini menimpa orang-orang biasa, bukan hanya para bangsawan. "Kalau biasanya saat bicara tentang Mumi orang langsung berpikiran tentang para firaun, raja, ratu, dan orang kaya, salah satu yang kami bicarakan di awal adalah: apa yang terjadi bila hal ini menimpa orang biasa?" tuturnya. Gagasan ini membuka potensi untuk eksplorasi horor yang lebih relatable dan mungkin lebih mencekam, karena menempatkan ancaman purba di tengah kehidupan sehari-hari. Jason Blum, otak di balik rumah produksi Blumhouse yang produktif dalam genre horor, turut memberikan pandangannya mengenai "The Mummy" garapan Lee Cronin. Blum menyamakan pendekatan Cronin dengan kembali ke akar para monster. "Yang unik tentang filmnya Lee Cronin ini adalah kita kembali ke akar dari para monster ini, yaitu bahwa mereka menyeramkan dan misterius. Ada misteri yang hebat dalam film ini," ujar Blum. Ia menggambarkan bahwa film ini berhasil membawa kembali esensi keseraman dan misteri yang mungkin telah memudar dalam interpretasi "The Mummy" sebelumnya. Cronin sendiri menambahkan bahwa film ini akan menyajikan perpaduan unsur-unsur yang menarik. "Ada unsur body horror di dalamnya, juga ada elemen kerasukan dengan setting keluarga. Namun di bawah itu semua, ada lapisan terpenting yaitu misteri," ungkapnya. Gabungan antara horor fisik yang mengganggu, fenomena supranatural yang menguasai, serta latar keluarga yang intim menciptakan sebuah paket horor yang kompleks dan berpotensi sangat efektif dalam memancing rasa takut dan penasaran penonton. "The Mummy" versi Lee Cronin menjanjikan sebuah pengalaman sinematik yang berbeda, memadukan elemen fantasi, horor, dan drama keluarga dalam balutan misteri yang menggoda. Siapkah penonton menghadapi teror mumi yang bangkit dari tidur panjangnya, membawa serta rahasia kelam dari masa lalu yang kini menghantui masa kini





The Mummy Lee Cronin Horor Misteri Keluarga

