Teror Air Keras: Menguji Komitmen Negara Terhadap Perlindungan HAM dan Demokrasi

Analisis mendalam mengenai kasus teror air keras terhadap aktivis HAM, yang menyoroti dampak terhadap demokrasi, penegakan hukum, dan kepercayaan publik. Menekankan pentingnya pengungkapan dalang dan perlindungan terhadap pembela HAM.

Mengutip pernyataan Martin Luther King Jr., Pieter menegaskan bahwa ketidakadilan di mana pun menjadi ancaman bagi keadilan di mana-mana. Ketidakadilan yang dibiarkan, terutama yang melibatkan struktur kekuasaan, akan merusak fondasi keadilan secara keseluruhan. Dalam konteks ini, kegagalan mengungkap dalang bukan hanya kegagalan hukum, tetapi juga kegagalan moral negara.

Pieter mengomentari pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut serangan ini sebagai 'tindakan biadab' dan memerintahkan aparat untuk mengusut tuntas hingga mengungkap dalangnya. Pieter menekankan bahwa pernyataan tersebut tidak boleh berhenti sebagai retorika politik semata. Ia harus diterjemahkan menjadi kerja penegakan hukum yang berani, independen, dan transparan. Tanpa itu, kepercayaan publik akan terus tergerus. Pieter menegaskan bahwa demokrasi tidak pernah tumbuh dalam ruang yang steril dari konflik. Ia selalu lahir dari pergulatan, bahkan pengorbanan. Pieter mengutip pernyataan Nelson Mandela yang mengingatkan bahwa 'kebebasan tidak diraih dengan mudah, ia harus diperjuangkan dan dipertahankan'. Kebebasan tidak diberikan begitu saja, melainkan harus diperjuangkan dan seringkali dengan harga yang mahal. Para pembela HAM, seperti Andrie Yunus, berada di garis depan perjuangan tersebut. Mereka adalah penjaga nurani publik yang kerap harus membayar mahal atas keberanian mereka. Namun, negara tidak boleh membiarkan perjuangan itu menjadi jalan sunyi yang penuh tumbal. Dalam teori demokrasi, negara memiliki kewajiban positif untuk melindungi warga, terutama mereka yang rentan karena aktivitas advokasi. Negara harus memastikan bahwa para pembela HAM dapat menjalankan tugasnya tanpa rasa takut dan ancaman. Hal ini merupakan bagian integral dari upaya membangun negara hukum yang berkeadilan dan demokratis. Kesimpulannya, kasus teror air keras terhadap aktivis HAM menjadi cerminan dari tantangan serius yang dihadapi demokrasi di Indonesia. Memastikan keadilan dan perlindungan bagi aktivis HAM adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik dan memperkuat fondasi demokrasi itu sendiri





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

2 Pelaku Penyiraman Air Keras di Bekasi Dibayar Rp 9 JutaPolres Metro Bekasi mengungkapkan 2 pelaku penyiraman air keras terhadap Tri Wibowo di Bekasi dibayar Rp 9 juta. Pelaku utamanya pria berinisial PBU.

Polisi Tangkap Tiga Pelaku Penyiraman Air Keras di BekasiKepolisian Resor Metro Bekasi menangkap tiga orang terkait kasus penyiraman air keras terhadap Tri Wibowo. Pelaku utama berinisial PBU merencanakan aksi tersebut karena dendam pribadi terhadap korban.

Anggota Terseret Teror Air Keras, Ini Profil Wakabais TNIWakabais TNI Mayor Jenderal TNI Bosco Haryo Yunanto tak mundur seperti Kabais TNI meski anggotanya terseret teror air keras. Bagaimana profilnya?

Pelaku Penyiraman Air Keras di Bekasi 3 Kali Gagal BeraksiPolisi mengungkap pelaku penyiraman air keras terhadap Tri Wibowo di Bekasi, 3 kali gagal beraksi. Penyerangan berhasil dilakukan pada 30 Maret 2026.

[FULL] Julius Ibrani & Aryanto Sutadi soal Maraknya Kasus Teror Air Keras, Siapa Tanggung Jawab?Hampir tiga pekan sejak penyerangan dengan air keras, aktivis KontraS, Andrie Yunus, masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Dalam rapat dengar pend

Beda 3 Kasus Air Keras 2026: Andrie, Rosidi, dan Tri WibowoKasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus masih dalam proses penyelidikan. Penyiraman air keras juga terjadi di Bangka Belitung dan Bekasi.

