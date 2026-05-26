Terminal Petikemas Pelindo Sumbang Rp1,73 Triliun untuk APBN dan Tingkatkan Efisiensi Logistik Nasional

Terminal Petikemas Pelindo melaporkan kontribusi pajak Rp1,73 triliun pada 2025, didukung oleh pertumbuhan sektor logistik sebesar 8,98% dan upaya modernisasi fasilitas terminal guna memperkuat daya saing ekspor serta mengurangi biaya logistik nasional.

Terminal Petikemas Pelindo menegaskan peran pentingnya dalam menyumbang penerimaan negara sepanjang tahun 2025. Selama periode tersebut perusahaan mencatat total setoran pajak sebesar Rp1,73 triliun, yang meliputi PPN sebesar Rp485,45 miliar, PPh Pasal 25/29 sebesar Rp360,13 miliar, serta PPh Pasal 21 sebesar Rp267,35 miliar.

Corporate Secretary PT Pelindo Terminal Petikemas, Widyaswendra, menegaskan bahwa kontribusi tersebut merupakan bukti nyata kepatuhan perusahaan terhadap regulasi perpajakan dan komitmen untuk mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia menambahkan, dengan peningkatan aktivitas logistik dan perdagangan, sektor kepelabuhanan diproyeksikan terus menjadi fondasi vital bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, sekaligus menurunkan biaya logistik nasional dan memperkuat daya saing ekspor.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan pertumbuhan tahunan sektor transportasi dan pergudangan sebesar 8,98 persen pada kuartal IV 2025, menegaskan bahwa logistik menjadi motor penggerak ekonomi. Guru Besar Ilmu Manajemen Universitas Muhammadiyah Surakarta, Anton Agus Setyawan, menilai potensi sektor logistik Indonesia masih sangat besar, terutama seiring dengan peningkatan perdagangan antarpulau dan internasional.

Ia menyoroti bahwa infrastruktur jalan tol yang terus berkembang telah membantu, namun pengembangan pelabuhan dan konsep tol laut masih memerlukan optimalisasi untuk mengurangi disparitas harga antar wilayah, khususnya di Indonesia Timur dan Papua. Sebagai respons terhadap lonjakan volume kontainer, PT Pelindo Terminal Petikemas terus melakukan modernisasi fasilitas.

Beberapa terminal strategis menerima tambahan peralatan, termasuk empat unit Quay Container Crane (QCC) di TPK Semarang, satu unit QCC di IPCTPK Panjang, serta 14 unit Rubber Tyred Gantry (RTG) dan empat unit QCC di Terminal Petikemas Surabaya. Terminal regional seperti Kendari, Banjarmasin, dan Nilam juga memperoleh unit RTG untuk memperkuat konektivitas antardaerah. Proses produksi alat baru sedang berjalan untuk TPK Belawan, Perawang, dan Terminal Kijing.

Pakar Maritim Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Raja Oloan Saut Gurning, menjelaskan bahwa peningkatan peralatan bongkar muat merupakan respons atas meningkatnya kedatangan kapal kontainer, yang pada dasarnya mencerminkan pertumbuhan ekonomi. Namun, ia menekankan bahwa efisiensi terminal tidak hanya tergantung pada jumlah alat, melainkan juga pada kesiapan infrastruktur pendukung seperti dermaga, lapangan penumpukan, gudang kontainer, dan gate terminal, yang semuanya berperan dalam menurunkan turnaround time kapal dan memastikan layanan sesuai slot pelayanan yang tersedia





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Terminal Petikemas Penerimaan Negara Logistik Indonesia Infrastruktur Pelabuhan Pertumbuhan Ekonomi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NCKL Siapkan Rp1 Triliun untuk Buyback Saham, Cek JadwalnyaNCKL berencana melakukan buyback saham senilai Rp1 triliun mulai Juni 2026. Aksi ini dilakukan karena harga saham dinilai masih murah (undervalued).

Read more »

PLN Unit Induk Papua Barat Daya: Pelabuhan Terminal Petikemas Sorong Akan Lebih Optimal, Lambat ke Keluasaan LogistikPT PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat meningkatkan kapasitas listrik sebesar 2,18 MVA untuk mendukung operasional Pelindo Terminal Petikemas Sorong, memastikan logistik lebih efisien dan ramah lingkungan di Papua Barat Daya.

Read more »

Pelindo Soft Launching Layanan Kepelabuhanan Strategis di Perairan NipaPengoperasian NTAA menjadi langkah strategis dalam memperkuat peran Indonesia pada jalur pelayaran internasional, khususnya di salah satu rute di kawasan Selat Malaka.

Read more »

Pelindo Soft Launching Layanan Kepelabuhanan di Perairan NipaPT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo melakukan Soft Operational Launching NTAA (Nipah Transfer Anchorage Area) di Pelabuhan Feri Harbour Bay,

Read more »