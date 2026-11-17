Pemerintah menilai terminal LNG Sidakarya Denpasar penting menjaga pasokan listrik Bali, sementara Greenpeace Indonesia menolak ekspansi energi fosil.

Rencana pembangunan terminal LNG di Bali kembali menjadi perhatian publik setelah pemerintah dan Greenpeace Indonesia menyampaikan pandangan yang saling bertentangan. Pemerintah menilai fasilitas tersebut penting untuk mencegah pemadaman listrik, sedangkan Greenpeace Indonesia menolak rencana itu karena dinilai memperpanjang ketergantungan Bali pada energi fosil.

Greenpeace Indonesia menggelar aksi damai di perairan Tanjung Benoa, Bali, pada Minggu (15/11/2026) dengan menampilkan instalasi penyu raksasa. Dalam aksi tersebut, Greenpeace membentangkan spanduk bertuliskan No Fossil Gas in Paradise tepat di hadapan fasilitas Floating Storage and Regasification Unit (FSRU).

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Persetujuan SKKL Terminal LNG Sidakarya Denpasar

Pemerintah telah memberikan SKKL untuk proyek terminal LNG yang berlokasi di lepas pantai kawasan Desa Sidakarya, Denpasar. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyatakan pemberian SKKL tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan energi Bali.

Hanif menjelaskan keputusan itu juga mempertimbangkan masukan lintas kementerian, termasuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Ia menyebut proses pembahasan proyek sudah melalui sosialisasi dan kajian lingkungan dalam waktu cukup panjang.

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Lokasi rencana awal yang berjarak sekitar 500 meter dari pantai disebut telah digeser menjadi 3,5 kilometer dari garis pantai. Hanif menyatakan proses pelingkupan sosial dan kajiannya berjalan sampai tiga tahun, dan pergeseran lokasi tersebut merupakan usulan maksimal.

Alasan Pemerintah dan Penolakan Greenpeace Indonesia

Pemerintah menilai LNG menjadi solusi paling cepat tersedia untuk menjaga ketahanan energi Bali, sedangkan Greenpeace Indonesia menolaknya karena dianggap memperpanjang ketergantungan pada energi fosil. Perbedaan pandangan ini berpusat pada kebutuhan pasokan listrik dan dampak lingkungan.

Hanif menilai pasokan listrik yang stabil penting bagi Bali karena daerah tersebut menjadi salah satu tujuan wisata dan tempat berkumpulnya banyak orang. Ia mengingatkan Bali pernah mengalami pemadaman listrik dalam waktu cukup lama pada 2025.

Hanif mengakui LNG bukan energi rendah karbon, tetapi menurutnya penggunaan gas tersebut merupakan langkah menuju sistem energi dengan emisi lebih rendah dibandingkan sejumlah sumber energi fosil lainnya. Ia juga menegaskan pengembangan energi terbarukan tetap harus ditingkatkan selama pasokan energi dijaga.

Di sisi lain, Greenpeace Indonesia bersama masyarakat setempat menyuarakan kekhawatiran terhadap dampak pembangunan fasilitas LNG pada lingkungan pesisir, wilayah tangkap nelayan, dan habitat penyu. Greenpeace juga menyebut rencana ekspansi pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) dan pembangunan FSRU baru di kawasan Serangan berpotensi memperpanjang ketergantungan Bali pada energi fosil.

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Ketua Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia Yuyun Harmono menilai penambahan pembangkit fosil baru berpotensi membuat Indonesia semakin lama bergantung pada sumber energi tersebut. Aksi itu ditujukan untuk mendesak pemerintah agar tidak lagi menambah pembangkit listrik berbahan bakar fosil dalam perencanaan ketenagalistrikan nasional.

Dampak Pasokan Listrik dan Evaluasi Proyek LNG

Evaluasi proyek terminal LNG Sidakarya tetap berjalan sesuai tahapan, menurut Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq. Pemberian SKKL menjadi salah satu tahapan penting dalam proses proyek tersebut.

Hanif mengatakan dirinya belum kembali memantau perkembangan proyek setelah keputusan kelayakan lingkungan diterbitkan. Meski demikian, ia memastikan evaluasi tetap berjalan sesuai tahapan yang telah ditetapkan.

Pemerintah juga menyatakan pengembangan energi terbarukan perlu berjalan beriringan dengan pemenuhan kebutuhan listrik. Dengan demikian, LNG diposisikan sebagai solusi untuk menjaga pasokan energi selama pengembangan energi bersih terus dilakukan.

Bagi masyarakat Bali, dampak utama rencana ini menyangkut keandalan listrik di tengah aktivitas pariwisata dan kegiatan ekonomi. Di sisi lain, kualitas lingkungan pesisir, wilayah tangkap nelayan, dan habitat penyu menjadi sorotan Greenpeace Indonesia dalam penolakannya terhadap proyek tersebut.