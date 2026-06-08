Terminal Hijrah Indonesia: Peran Penting dalam Mendukung Jemaah Haji Indonesia di Madinah

Terminal Hijrah Indonesia berperan penting dalam mencegah kesalahan rute dan pemilihan hotel yang tidak tepat di Madinah bagi jemaah haji Indonesia. Terminal ini berfungsi sebagai gerbang verifikasi dan pusat pengendali pergerakan bus menuju sektor-sektor pemondokan di Madinah.

Terminal Hijrah berfungsi sebagai garis depan dalam mencegah jemaah haji Indonesia dari kesalahan rute dan pemilihan hotel yang tidak tepat di Madinah . Jemaah haji Indonesia yang mulai bergerak dalam gelombang perpindahan dari Makkah menuju Madinah diwajibkan melewati Terminal Hijrah sebelum diizinkan menuju hotel masing-masing.

Terminal ini berfungsi sebagai titik pemeriksaan awal untuk memastikan semua dokumen perjalanan yang dimiliki jemaah adalah valid. Kepala Sektor Terminal Hijrah, Divia Ardianto, menjelaskan bahwa petugas melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap setiap bus yang tiba dari Makkah. Tindakan ini dilakukan untuk mencocokkan data manifest perjalanan agar tidak terjadi kesalahan dalam penurunan jemaah. Terminal Hijrah tidak hanya berfungsi sebagai gerbang verifikasi, tetapi juga sebagai pusat pengendali pergerakan bus menuju sektor-sektor pemondokan di Madinah.

Sistem informasi yang ada di pos ini secara otomatis mengirimkan notifikasi kedatangan bus ke sektor tujuan. Untuk memastikan kelancaran operasional di pos pemantauan ini, sebanyak 35 personel disiagakan di Terminal Hijrah. Mereka dibagi menjadi tiga tim operasional yang bekerja secara bergantian, di mana setiap tim dipimpin oleh petugas Perlindungan Jemaah (Linjam). Meskipun pemeriksaan dilakukan di dalam bus, Terminal Hijrah tetap menyediakan berbagai fasilitas darurat di lokasi.

Petugas telah menyiapkan toilet darurat untuk jemaah yang ingin beristirahat sejenak, serta kursi roda untuk mendukung jemaah lansia atau mereka yang memiliki keterbatasan mobilitas. Pada hari pertama operasional pergerakan jemaah haji dari Makkah menuju Madinah, Terminal Hijrah berhasil menyaring dan memeriksa sekitar 141 bus yang mengangkut 10 hingga 12 kelompok terbang (kloter) jemaah haji dari Indonesia. Untuk kelancaran dan keselamatan jutaan jemaah, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi menerapkan sistem buka tutup di Terminal Ajyad.

Bagaimana cara kerja sistem ini mengurai kepadatan dan menjamin kenyamanan jamaah? Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi menyediakan 6.000 bus baru dan nyaman guna meningkatkan kualitas layanan transportasi haji bagi jamaah Indonesia pada musim haji 1447 H/2026 M.15.349 jemaah haji Indonesia diberangkatkan ke Arab Saudi, layanan terintegrasi permudah proses kedatangan





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Terminal Hijrah Indonesia Jemaah Haji Indonesia Madinah Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Sistem Buka Tutup Di Terminal Ajyad Bus Shalawat Layanan Makkah Route Pemerintah Indonesia Penyiapan Mudik Lebaran 2026

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kalahkan Jojo di Indonesia Open 2026, Viktor Lai Akui Dilatih Orang IndonesiaVictor Lai juara Indonesia Open 2026 usai kalahkan Jonatan Christie. Pebulu tangkis Kanada itu mengaku sukses berkat didikan pelatih Indonesia.

Read more »

Jamaah Haji Indonesia Gelombang 2 Bergeser ke Madinah Bawa Boneka UntaJamaah Haji Indonesia gelombang 1 sudah mulai pulang ke tanah air, dan hari ini, Minggu (7/6) jamaah haji gelombang 2 mulai bergeser ke Madinah.

Read more »

Alasan Jemaah Haji RI Dilarang Turun Bus di Terminal HijrahTerminal Hijrah menjadi benteng pertama pencegahan salah rute dan salah hotel bagi jemaah haji Indonesia di Madinah.

Read more »

Mari Dukung dan Doakan...Perjuangan wakil Indonesia dalam gelaran Polytron Indonesia Terbuka 2026.

Read more »