Terima Kasih dan Berharap Terbukti di Puali Dunia 2026

Bintang tim nasional Brasil, Neymar, telah berbagi pengalaman pribadi mengenai reaksinya saat mengetahui daftar akhir pemain yang dipilih. Anggota Santos itu mengungkap bahwa mimpi menari di Piala Dunia 2026 harus didambakan, meskipun ia harus bersabar menghadapi cedera fisik terbaru yang membayangi persiapan tim Brasil menjelang turnamen utama dunia.

Kembalinya Neymar ke tim nasional Brasil bukan hanya sebuah tonggak sejarah dalam dunia olahraga, melainkan juga momen yang sarat dengan emosi pribadi bagi sang pemain bernomor punggung 10.

Bintang Santos itu membagikan kisah pribadi tentang reaksinya saat mengetahui daftar akhir pemain yang terpilih, merasa butuh waktu lama untuk menyadari hal itu dan dampak emosionalnya membuatnya terjaga berjam-jam, merenungkan perjalanan berat yang dilaluinya untuk bisa kembali masuk dalam daftar pemain terpilih. Mewakili Brasil di Piala Dunia lagi memiliki makna simbolis yang sangat besar bagi sang pemain, terutama setelah berbagai tantangan fisik dan ketidakpastian yang mengiringi kariernya dalam beberapa tahun terakhir.

Neymar tidak menyembunyikan bahwa proses pemulihannya memang menyakitkan, namun sangat memuaskan mengingat tujuan yang telah dicapai. Menguti Brasil di Piala Dunia, Neymar memandang pemanggilan ini sebagai salah satu momen paling berarti dalam hidupnya, dan berjanji akan menghargai kesempatan yang diberikan kepadanya oleh pelatih asal Italia yang memimpin tim Selecao





GOAL_ID / 🏆 32. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Neymar Brasil Piala Dunia 2026 Carlo Ancelotti Edema Rekan Istri Anak Love Jumat Seneng Wojskowspain

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Hadir dalam Peluncuran Geopark Run Series 2026/2027Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani hadir dalam peluncuran Geopark Run Series 2026/2027 oleh Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana di Jakarta. Jumat (22/5/2026) Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyambut Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, menjadi tuan rumah olahraga wisata dan Geopark Ijen sebagai titik awal agenda Geopark Run Series 2026/2027. Bupati Ipuk menyampaikan bahwa Banyuwangi memiliki pengalaman panjang dalam penyelenggaraan agenda olahraga berbasis wisata, dan sejumlah agenda telah digelar di kabupaten ujung timur Pulau Jawa itu, mulai balap sepeda internasional hingga lomba lari, termasuk Ijen Gren Trail Run 2025. Geopark Ijen lainnya, termasuk di Taman Nasional Alas Purwo. Sejumlah agenda seperti Duathlon Alas Purwo, Alas Purwo Jungle Run hingga Alas Purwo Geopark Green Run telah digelar di kawasan tersebut. Dalam keterangan tertulisnya, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana telah meluncurkan Geopark Run Series 2026/2027 yang dihadiri langsung Bupati Banyuwangi Ipuk Festiandani, di Jakarta, Jumat (22/5). Menpar Widiyanti menyampaikan, Geopark Run Series merupakan rangkaian kegiatan wisata olahraga berskala nasional, bahkan internasional yang mengangkat potensi destinasi geopark Indonesia melalui olahraga lari. Menurut Menpar Widiyanto, konsep Geopark Run Series mengintegrasikan olahraga lari dengan promosi destinasi geopark serta pemberdayaan masyarakat sekitar melalui sektor ekonomi kreatif dan pariwisata. Banyuwangi menjadi lokasi pembuka rangkaian Geopark Run Series 2026/2027 melalui Ijen Geopark Run yang dijadwalkan pada 23 Agustus 2026. Registrasi peserta Geopark Run Series 2026/2027, dibuka mulai 22 Mei hingga 19 Juli 2026, dan pengambilan(RPC) dijadwalkan pada 21-22 Agustus, sedangkan race day berlangsung pada 23 Agustus 2026 di Banyuwangi. Setelah dari Banyuwangi nantinya dilanjut Minang Geopark Run (Race Day 1 November), Ciletuh Geopark Run (Race Day 17 Januari 2027), dan Belitong Geopark Run (Race Day 18 April).

Read more »

Fakta soal Video Viral Neymar di Toilet sebelum Pengumuman Skuad Brasil untuk Piala Dunia 2026Terungkap fakta soal video viral yang memperlihatkan sosok seperti Neymar saat terciduk di toilet.

Read more »

Singapore Open 2026 Jadi Pemanasan, Fajar/Fikri Siap Totalitas di Indonesia Open 2026Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri siapkan diri jadikan Singapore Open 2026 ajang pemanasan menuju Indonesia Open 2026.

Read more »

Pertumbuhan Uang Beredar April 2026: 9,2 Persen, Lebih Rendah compared to Maret 2026Pertumbuhan likuiditas perekonomian atau uang beredar pada April 2026 mencapai 9,2 persen, berdasarkan pengumuman Bank Indonesia. Selain pertumbuhan likuiditas, perubahan jumlah uang yang dapat ditarik sewaktu-waktu (M1) dan giro rupiah juga turut dibahas dalam pengumuman tersebut, sebagaimana juga perkembangan likuiditas sempit (M1) dan likuiditas kuasi.

Read more »