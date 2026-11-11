Terdakwa Muhammad Rizal Divonis 20 Tahun Penjara Kasus Sabu 29 Kilogram

Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara dan denda Rp1 miliar kepada Muhammad Rizal atas kasus penyelundupan sabu seberat 29 kilogram dalam jaringan Aceh-Jambi.

Pengadilan Negeri Medan telah resmi menjatuhkan vonis hukuman pidana penjara selama dua puluh tahun kepada terdakwa Muhammad Rizal yang berusia dua puluh enam tahun. Hukuman ini dijatuhkan oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan setelah melalui proses persidangan yang intensif terkait tindak pidana narkotika berat.

Proses Persidangan Dan Vonis Pidana

Ketua Majelis Hakim, Monita Honeisty Br Sitorus, mengumumkan putusan tersebut secara resmi di ruang sidang Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal sepuluh November dua ribu dua puluh enam. Pengumuman vonis ini menjadi titik akhir dari rangkaian pemeriksaan perkara yang melibatkan jaksa penuntut umum dan tim pembela terdakwa dalam kasus penyelundupan narkoba berskala besar.

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Majelis hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal Seratus Empat belas Ayat Dua Undang-Undang Nomor Tiga Puluh Lima Tahun Dua Ribu Sembilan tentang Narkotika. Selain itu, keputusan hukum ini juga mengaitkan pelanggaran terhadap Pasal Dua Puluh huruf c Undang-Undang Nomor Satu Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta UU Penyesuaian Pidana terbaru.

Denda Satu Miliar Rupiah Dan Sanksi Tambahan

Selain hukuman penjara utama, majelis hakim juga menjatuhkan sanksi denda sebesar satu miliar rupiah yang wajib dibayarkan oleh terdakwa Muhammad Rizal. Pembayaran denda tersebut harus dilakukan secara mengangsur dengan jangka waktu pembayaran yang ditetapkan selama tiga tahun sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

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Jika terdakwa tidak mampu membayar denda dalam jangka waktu tiga tahun tersebut, pendapatan dan kekayaan milik terdakwa dapat disita oleh jaksa untuk dilelang guna memenuhi kewajiban pembayaran denda. Ketentuan ini berlaku tegas apabila terdakwa tidak memiliki pendapatan atau kekayaan yang mencukupi untuk menutupi nominal denda yang telah ditetapkan oleh pengadilan.

Latar Belakang Kasus Dan Jaringan Narkoba

Terdakwa Muhammad Rizal merupakan warga Desa Gampong Baro di Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur yang bekerja sebagai kurir dalam jaringan distribusi narkoba. Ia ditangkap karena membawa bahan narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat mencapai dua puluh sembilan kilogram yang diduga akan didistribusikan ke wilayah Jambi.

Narasi hukum dalam putusan ini menegaskan bahwa dakwaan alternatif kesatu terhadap terdakwa terbukti benar adanya berdasarkan bukti-bukti kuat yang diajukan di persidangan. Perbuatan terdakwa bertentangan langsung dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika sehingga mendapatkan pertimbangan hukuman yang berat dari para hakim.

Dampak Sosial Dan Langkah Selanjutnya

Putusan ini diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku penyelundupan narkoba yang memanfaatkan jalur transportasi antar provinsi di Indonesia. Masyarakat dapat merasa lebih aman mengingat penegakan hukum terhadap jaringan narkoba lintas daerah terus ditegakkan dengan ketat oleh aparat peradilan.

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Proses eksekusi hukuman dan pengumpulan denda akan dilanjutkan sesuai prosedur hukum yang berlaku setelah masa banding berakhir jika ada pihak yang mengajukan keberatan. Keputusan final ini menjadi catatan penting dalam sejarah penanganan kasus narkoba besar di wilayah Sumatera Utara dan sekitarnya.