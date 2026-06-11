Terdakwa Kasus Penyiraman Airkeras ke Aktivis KontraS Andrie Yunus Bersiap Sidang Pembacaan Putusan

Tim Advokasi untuk Demokrasi atau TAUD mengkritik putusan yang dijatuhkan Pengadilan Militer II-08 Jakarta terhadap empat prajurit TNI, terdakwa kasus penyiraman air keras terhadap Aktivis KontraS, Andrie Yunus. Anggota TAUD, Arif Maulana menilai vonis tersebut memperpanjang tren impunitas dan rantai ketidakadilan terhadap masyarakat sipil yang menjadi korban.

Terdakwa kasus penyiraman air keras kepada aktivis KontraS Andrie Yunus , Lettu Sami Lakka, Kapten Nandala Dwi Prasetya, Lettu Budhi Hariyanto Widhi Cahyono, dan Serda Edi Sudarko bersiap menjalani sidang pembacaan putusan di Pengadilan Militer II-08, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Tim Advokasi untuk Demokrasi atau TAUD mengkritik putusan yang dijatuhkan Pengadilan Militer II-08 Jakarta terhadap empat prajurit TNI, terdakwa kasus penyiraman air keras terhadap Aktivis KontraS, Andrie Yunus. Anggota TAUD, Arif Maulana menilai vonis tersebut memperpanjang tren impunitas dan rantai ketidakadilan terhadap masyarakat sipil yang menjadi korban.

"Putusan pengadilan hari ini melanjutkan tren impunitas, tren ketidakadilan terhadap masyarakat sipil yang kemudian dirugikan menjadi korban dalam kasus, yang kemudian pelakunya adalah prajurit TNI," ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (10/6/2026). "Dua kasus di Medan, ada anak ditembak prajurit yang melakukan tindak pidana itu dihukum 2,5 tahun. Kemudian ada seorang pelajar 15 tahun (inisial) AS meninggal karena kekerasan oleh prajurit TNI hanya dihukum 10 bulan.

Dan hari ini terjadi pada Andrie Yunus yang disiram air keras, dan hampir kemudian merenggut keselamatan, karena ini bagian dari percobaan pembunuhan pelakunya hanya dihukum ringan 1,5 sampai 3 tahun (penjara).

" Ia pun selanjutnya membandingkannya dengan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku sipil dalam kasus serupa yakni, penyiraman air keras. "Rata-rata ancaman hukuman atau bahkan putusan yang kemudian dijatuhkan itu antara 8 sampai 20 tahun. Itu sipil yang melakukan serangan menggunakan air keras," tegasnya. Arif mencontohkan kasus penyiraman air keras yang dilakukan Herianto ke istrinya, Yeta Mariati, di mana dalam perkara itu, pelaku divonis 20 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada 2020 lalu.

"Kemudian Rika Sonata, menyewa preman untuk menyiram air keras kepada suaminya pada 2018, divonis 12 tahun. Dan preman yang disewa Rika mendapatkan 8 tahun penjara," jelasnya. Selain itu, kasus Ruslam, pelaku penyiraman air keras terhadap istri dan mertuanya yang divonis pidana penjara selama 10 tahun oleh Pengadilan Negeri Pekalongan pada 2019 silam.

"Jauh sekali vonis yang dijatuhkan peradilan militer di kasus penyiraman air keras dengan peradilan umum. Dan yang miris sekali adalah pelakunya prajurit TNI, aparat keamanan yang mestinya menjadi pelindung rakyat, etapi justru melakuan tindak pidana," tuturnya





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