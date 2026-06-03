Terdakwa Kasus Korupsi dan TPPU Membacakan Pledoin di Pengadilan Tipikor

Terdakwa kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait investasi MDI Venture dan BRI Ventures ke PT Tani Group Indonesia (Tanihub) William Gozali dan Nicko Widjaja membacakan pledoinya saat menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Terdakwa kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang ( TPPU ) terkait investasi MDI Venture dan BRI Ventures ke PT Tani Group Indonesia (Tanihub) William Gozali dan Nicko Widjaja membacakan pledoinya saat menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Mereka meminta majelis hakim membebaskan mereka dari seluruh dakwaan. Keduanya menilai keputusan investasi ke TaniHub merupakan bagian dari risiko. Jaksa sebelumnya menuntut Nicko Widjaja dengan pidana 11 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider kurungan. Sementara William Gozali dituntut 9 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider kurungan.

Perkara ini berkaitan dengan investasi yang dilakukan MDI Ventures dan BRI Ventures ke PT Tani Group Indonesia (TaniHub). Jaksa menilai investasi tersebut menyebabkan kerugian negara hingga ratusan miliar rupiah. Kasus tersebut menjadi perhatian karena menyangkut pengelolaan investasi modal ventura pada perusahaan rintisan. Sidang selanjutnya dijadwalkan mendengarkan tanggapan jaksa atas nota pembelaan para terdakwa





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Korupsi TPPU Investasi MDI Ventures BRI Ventures PT Tani Group Indonesia

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