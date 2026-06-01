Tercatat, PPPK di Sumsel Raih Gaji ke-13 Terbesar, 12.260 PNS Juga Terima

Berdasarkan data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumsel, total penerima gaji ke-13 mencapai 30.588 ASN. Dari jumlah tersebut, sebanyak 18.328 orang merupakan PPPK, sedangkan 12.260 lainnya berstatus PNS. Sekretaris Daerah Sumsel, Edward Candra memastikan seluruh ASN di lingkungan Pemprov Sumsel akan menerima hak tersebut, termasuk PPPK penuh waktu maupun paruh waktu. Besaran gaji ke-13 yang diterima PPPK akan disesuaikan dengan masa kerja masing-masing sesuai ketentuan pemerintah.

Tercatat, penerima terbanyak tahun ini berasal dari kalangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Berdasarkan data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumsel, total penerima gaji ke-13 mencapai 30.588 ASN.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 18.328 orang merupakan PPPK, sedangkan 12.260 lainnya berstatus PNS. Sekretaris Daerah Sumsel, Edward Candra mengatakan, proses pencairan gaji ke-13 dijadwalkan berlangsung pada 2 hingga 7 Juni 2026 setelah masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) mengajukan proses pembayaran.

"Penyaluran akan diproses pada minggu pertama Juni. Masing-masing OPD akan mengajukan sesuai mekanisme yang berlaku," kata Edward, dikutip dariEdward memastikan seluruh ASN di lingkungan Pemprov Sumsel akan menerima hak tersebut, termasuk PPPK penuh waktu maupun paruh waktu. Namun, besaran gaji ke-13 yang diterima PPPK akan disesuaikan dengan masa kerja masing-masing sesuai ketentuan pemerintah. Sementara itu, Kepala BPKAD Sumsel, Yossi Hervandi menambahkan, kebijakan pemberian gaji ke-13 merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memenuhi hak pegawai sekaligus menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.

"Sebanyak 18.328 PPPK akan menerima gaji ke-13 secara proporsional sesuai masa kerja yang telah diatur dalam peraturan pemerintah dan surat edaran," kata Yossi





